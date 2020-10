Tre case history da manuale: il design dei locali pubblici si fa anche con il comfort acustico di Isolspace Style

13/10/2020 - Trascorrere momenti di svago, godendosi il piacere di gustare un buon caffè o sorseggiare un cocktail o una birra senza essere disturbati o infastiditi da rumori spiacevoli è ciò che le persone desiderano quando entrano in un locale. Qualità delle proposte in carta, del servizio offerto e design degli spazi non sono gli unici elementi che determinano il successo di un locale. Molto spesso sottovaluta,invece unstessa che queste vivono. Fondamentale quindi non solo curare la dimensione estetica delle sale e degli ambienti ma anche l’acustica per assicurare il massimo benessere alla clientela.Intervenire in modo rapido e veloce, raggiungendo elevate performance acustiche ed esaltando lo stile del locale è possibile con i pannelli fonoassorbenti isolspace style di Isolmant . Questi non solo correggono l’acustica ma grazie al loroe all’personalizzazione contribuiscono a ridisegnare lo spazio in cui sono inseriti. Una soluzione che garantisce ampia libertà progettuale, per interventi customizzati che rispondano a ogni tipo di esigenza, come dimostrano le case history di Riva del Garda, Civitanova Marche e Santa Margherita Ligure.Situato nel cuore diilsi contraddistingue per il suo stile Liberty che pervade tutti gli ambienti, progettati per regalare attimi di relax e quiete circondati dalle bellezze paesaggistiche del Lago di Garda. Affacciata sulla centrale piazza Garibaldi e sulla sua caratteristica Rocca medievale,lama allo stesso tempo accogliente e confortevole, ha scelto le soluzionistyle per il restyling del lounge bar collocato al piano terra. Firmato dallo, il progetto ha previsto il rinnovo dell’arredo per migliorare dal punto di vista compositivo l’ambiente attraverso uno stile più deciso e fresco che inviti le persone a sostare nel bar per trascorrere momenti piacevoli. Per rendere ancora più accogliente lo spazio, il team di architetti ha collocatostyle, nella variante bianca, che si integrano in maniera armonica nello schema compositivo progettato, in cui l’arredo, le pareti e gli elementi illuminanti pendenti dialogano tra di loro. «I pannellistyle – spiega l’architetto Elia Milani – si inseriscono nello spazio per sottrazione, in modo discreto ed elegante. Sono protagonisti dell’intervento non tanto con la loro forma estetica quanto per la loro componente acustica che ha permesso didel lounge bar, il tutto, in linea con le tempistiche ristrette del cantiere».Ispirata ai tradizionali locali bavaresi, il(MC) unisce lo spirito e l’atmosfera dell’Oktoberfest con il tradizionale senso di accoglienza italiano. Progettato dallo, il ristorante birreria si sviluppa su tre livelli, per una superficie complessiva di circa 750 mq caratterizzata da ampi spazi pensati per famiglie e gruppi di amici. Il concept del locale pone al centro della scena la birra bavarese, elemento cruciale attorno cui è costruita tutta l’esperienza da vivere all’interno della birreria. Proprio per questo il banco di spillatura spicca nell’ambiente così come la cella delle birre, completamente trasparente con i fusti a vista, che diventa elemento insieme funzionale e decorativo.Tavoli comuni, aree più intime con tavolini da due persone e spazi per famiglie con un’area kinder dedicata ai più piccoli caratterizzano il ristorante birreria Löwengrube i cui arredi, dai toni caldi, restituiscono una sensazione di familiarità e benessere. Un’atmosfera piacevole e confortevole creata anche grazie aistyle,(102 mq di prodotto)(circa 6 mq di prodotto). In entrambi i casi le soluzioni Isolmant riprendono lo stile del locale, inserendosi perfettamente nell’architettura degli spazi. I pannelli a soffitto «replicano la tonalità di marrone dei rivestimenti delle sale, grazie a una. Un processo in più fasi che grazie alla disponibilità dell’azienda ha fatto sì che tutti gli elementi fossero abbinati cromaticamente tra loro» sottolineano gli architetti Francesco Scanu e Bruno Grasso. Sui, sono stati invece stampati soggetti e dettagli ispirati alla tradizionale iconografia bavarese che caratterizza la brand identity del marchio.Gustare una buona birra in compagnia, magari guardando la partita della propria squadra del cuore, oppure ascoltando musica dal vivo: ilè uno dei locali dove poter trascorrere una serata piacevole e momenti di puro divertimento a. Situato nel centro pedonale della famosa località della riviera ligure e al piano terra di una palazzina, il pub si è affidato alla tecnologia Isolmant e in particolare ai pannellistyle per. Grazie alla soluzione fonoassorbente di Isolmant, gli ospiti del pub possono godersi il proprio tempo libero nel loro locale preferito senza essere disturbati dal riverbero che si veniva a creare a causa dell’elevata altezza del soffitto e della presenza di più arcate. «Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto – precisa Enrico Valle, titolare di Terzo Tempo – grazie ai pannelli possiamo organizzare concerti e serate di musica live senza che il volume elevato crei troppo fastidio». Sullestyle tondi e rettangolari di varie misure: dei veri e propri elementi che caratterizzano l’arredo del pub e la sua “anima” riproducendo diversi soggetti sportivi, dalle foto di grandi campioni e leggende dello sport ai loghi delle squadre dell’NBA.