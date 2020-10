Opere prioritarie, ministra De Micheli: ‘elenco a breve’

Il piano #Italiaveloce da 6,5 miliardi di euro

08/10/2020 - “L’elenco delle opere da commissariare verrà definito, di qui a breve, con un DPCM”.Lo ha annunciato la ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti, Paola De Micheli, nel corso della presentazione dell’esito del gruppo di lavoro Mit - Rfi - Regione Lazio - Regione Abruzzo per individuare gli interventi di tipo infrastrutturale, tecnologico, operativo ed organizzativo necessari per ile, in particolare, per il potenziamento della frequenza dei servizi tra Pescara, Chieti e Sulmona e per la velocizzazione dei servizi nella tratta Roma-Avezzano.La tratta ferroviaria Roma-Pescara “è un’opera simbolica per questo ministero e rappresenta lo spirito e la visione con la quale abbiamo costruito il. Aiaggiungeremo altri 250 milioni che serviranno a rendere questa linea ferroviaria utilizzabile anche per le merci” - ha detto la ministra.“Il piano temporale di attuazione di questo intervento infrastrutturale - ha proseguito De Micheli -prevede dai 7 ai 12 anni di lavoro, ma per superare alcuni ritardi e ostacoli introdurremo quest’opera nell’, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.“Stiamo lavorando su molte nuove opere per concretizzare la nostra idea di Paese,perché determinano maggiori costi e minori opportunità, un Paese che interviene sulle diseguaglianze delle aree interne dove vivono circa 25 milioni di italiani. Un Paese nel quale - ha puntualizzato, concludendo - quando la politica decide, le Istituzioni agiscono”.Ricordiamo che l’intenzione diè stata. Il DL Semplificazioni ha previsto le procedure rapide per la loro realizzazione maA giugno 2020 è stata data perda realizzare, nell’ambito del piano ‘Italia Veloce’ da 200 miliardi di euro per aprire i cantieri con iter rapido e Commissari. Ieri il nuovo annuncio dell’elenco delle opere da definire con un DPCM...