GRAPHISOFT partecipa a Re-Use Italy

20/11/2020 - Da assoluto protagonista del processo di digitalizzazione del mondo delle costruzioni e delle riqualificazioni di edifici storiciL'edizione di quest'anno vuole rispondere alla domanda se sia possibile riportare vita all’interno della “Chiesa Diruta”, costruita nel XV secolo a Grottole, in provincia di Matera. La chiesa non è stata mai compiuta a seguito di vari terremoti e incendi e ora si ritrova in totale stato di abbandono.Il concorso, aperto a professionisti e studenti, chiede ai partecipanti di trasformare le rovina dell'importanze costruzione ecclesiastica in un centro per concerti. L'obiettivo del concorso è quello di realizzazione di un polo culturale all'interno della chiesa in grado di ridare vita all'antica costruzione mantenendone il fascino storico e culturale. In più la trasformazione della chiesa potrebbe essere anche da stimolo alla ristrutturazione del centro storico di Grottole anch'esso in gran parte ridotto a ruderi, dando vita a un nuovo punto di incontro per i cittadini e per turisti da tutto il mondo.Il concorso promosso in Partnership con GRAPHISOFT, Wonder Grottole, ArchDaily, KooZA/rch è supportato da Il Comune di Grottole (Matera), FAI Basilicata, Matera Art Film Festiva, ANCI Basilicata, Associazione Borghi Autentici d’Italia.La scadenza delle consegne è il 12 di marzo, e ai partecipanti è stato chiesto di inviare una sola tavola A1 (59cmx84cm) partendo dal modello BIM realizzato in Archicad che potrà essere scaricato con formato aperto o anche per chi già utilizza il software di authoring in formato .pln.Tutti i progetti inviati verranno esposti in una mostra a Grottole in programma ad Aprile 2021 e i vincitori verranno invitati a presentare il progetto alla cittadinanza.La partecipazione di GRAPHISOFT a questo importante progetto sottolinea ancora una volta quanto l'azienda sia assoluta protagonista nella digitalizzazione dei processi nel mondo delle costruzioni anche legati alla riqualificazione di edifici storici grazie al suo rivoluzionario approccio alla progettazione architettonica. Un software di BIM authoring come Archicad può aiutare i progettisti nel delicato flusso di lavoro di un progetto di HBIM dedicato alla riqualificazione di edifici già esistenti.