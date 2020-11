Edilportale Digital Forum, oltre 1 milione di professionisti per la prima edizione della fiera virtuale dell’edilizia

Edilportale Digital Forum, connessioni in digitale

09/11/2020 - Costruire, progettare, scambiarsi conoscenze e informazioni. E ritrovarsi, alla fine, a guardare al futuro con più fiducia, in un momento in cui il mondo delle costruzioni viene messo a dura prova.È stato questo - e molto di più -, la prima fiera virtuale per l’Edilizia e l’Architettura, realizzata dain collaborazione conche, dal 26 ottobre al 6 novembre, ha messo in relazione idee e competenze in un format totalmente digitale.Con, l’evento nel suo complesso ha fatto registrare oltredei video,Gli oltre 200 prodotti novità presentati nei 30 stand delle aziende espositrici sono stati raggiunti dae hanno generato numerosi contatti tra progettisti e aziende.In totale,Edilportale Digital Forum è stato dedicato ai temi più attuali:, comfort abitativo, impiantistica,, progettazione, sicurezza, BIM, antisismica, CAM, climatizzazione, comfort acustico, facciate ventilate,. Il Digital Forum è stato preceduto dapropedeutici e dedicati al superbonus 110%, che si sono svolti da giugno a ottobre 2020.“Abbiamo progettato Edilportale Digital Forum perché volevamo creare connessioni, mettere in contatto aziende e professionisti, dare l’opportunità ai produttori di esporre prodotti e soluzioni, e informare sui temi del momento” - spiega. In pratica: volevamo sopperire alla mancanza di un evento fisico, approfittando di tutte le opportunità del digitale”.In un mondo in cui tutto è connesso quindi, con il web a fare da collante, Edilportale ha fatto quello che ormai fa da vent’anni: dimostrare che la filiera edile può e deve trarre il massimo dalla dimensione online. La piattaforma dedicata è il frutto di un importante investimento che sarà utilizzato per rispondere all’esigenza diUn’esigenza che si fa sempre più sentire in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui il ricorso al virtuale diventa una necessità. Un bisogno che si trasforma in sfida per un mondo come quello dell’Edilizia, che si è sempre fidato di logiche fisiche e tangibili. Logiche che devono trasformarsi e cambiare, così come sta cambiando la nostra concezione di spazio, casa, ufficio, habitat, abbracciando una visione ‘smart’ in cuiNell’ Area Expo del Digital Forum , LG Electronics, Knauf, Kone, Rockwool, Velux, Saint-Gobain, Allplan, Caleffi, Spit, Profilpas, Sta Data, Galletti, Mogs, Isolmant, Ferrerolegno, Eclisse, Eterno Ivica, Emilgroup, Sunroom, Concrete, Argo, Vaga, Tytan, DIBI Porte Blindate, Gree, Ecoplast Nord e Newfloor hanno espostoI professionisti hanno potuto scoprire i prodotti novità, tra cui: il climatizzatore mono-split Artcool Gallery di LG Electronics, la lastra in cartongesso Gkb Advanced di Knauf, il purificatore d’aria per ascensori AirPurifier di KONE, la finestra per tetti piani CVP Integra® di Velux, il software integrato CAD computo Allplan 2021 di Allplan Italia, la lana di roccia per isolamento termoacustico Frontrock Max Plus di Rockwool Italia, il gateway di regolazione termica multi-zone wireless 215 Gateway di Caleffi e molti altri.Come in una fiera fisica, i visitatori hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i referenti delle aziende attraversoin tempo reale o prenotate direttamente nel virtual stand. Grazie a questo strumento, sono state fornite consulenze personalizzate e informazioni dettagliate sui prodotti presentati.Da giugno a ottobre e poi nel corso delle due settimane del Digital Forum, si sono susseguite le dirette streaming deie dei workshop organizzati dalle aziende espositrici e da Edilportale. Di grande attualità e di carattere tecnico i temi affrontati: superbonus 110%, comfort abitativo, impiantistica, riqualificazione energetica, progettazione, sicurezza, BIM, antisismica, CAM, innovazione tecnologica, manutenzione, climatizzazione, comfort acustico, facciate ventilate, domotica.