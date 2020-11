Qualità dell’abitare: pubblicato il bando da 854 milioni di euro

Qualità dell’abitare, i beneficiari del programma

17/11/2020 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato il Decreto che assegna gli 853,81 milioni di euro delfinalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.Possono partecipare:, anche come soggetti aggregatori;; Comuni sede di Città Metropolitane;capoluoghi di provincia; Città di Aosta; Comuni con più di 60.000 abitanti. Sono escluse la Regione Trentino Alto Adige e/o le province autonome di Trento e Bolzano e i relativi Comuni.Il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa al finanziamento è di. Il numero massimo di proposte che ciascun soggetto proponente può presentare è 3. La città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti, ancorché ricomprese nelle aree metropolitane, possono presentareper il proprio territorio comunale.Il bando finanzia interventi:- dinon utilizzati, dismessi e degradati, anche destinati a usi temporanei;- per incrementare l’accessibilità materiale, immateriale e la sicurezza, sia degli edifici che degli spazi, le dotazioni territoriale e i servizi di prossimità;- di, di incremento di alloggi di edilizia residenziale sociale, compresi la realizzazione e l’acquisto di alloggi da utilizzare a rotazione per le assegnazioni temporanee;- su immobili che sono già stati in passato oggetto di finanziamento pubblico purché si tratti didegli stessi ovvero su altre parti, purché connesse fisicamente e funzionalmente alla proposta di programma di rigenerazione;- di, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica (di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del d.P.R. 380/2001); gli interventi di nuova costruzione (di cui alla lettera e)) possono essere ammessi a finanziamento solo in maniera residuale e per specifiche operazioni di densificazione;- di- coerenti con quelli del Programma integrato died interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi 2016/2017 (di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 2017 n. 127).Sono ammesse a finanziamento:- ledi progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, relative alla realizzazione dell’intervento oggetto della proposta e previste nel quadro economico;- leper un massimo del 10% del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il finanziamento e solo se inserite nel quadro economico.Sono ammesse a finanziamento le proposte definite “Pilota”, ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all’attuazione dele della. Le proposte “Pilota” possono essere cofinanziate fino a 100 milioni di euro ciascuna, per le annualità dal 2021 al 2027, nei limiti degli stanziamenti.Il Decreto Interministeriale 395 del 16 settembre 2020 è stato pubblicato sulla paginaed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale decorreranno i 120 giorni entro cui i gli enti potranno presentare le proposte.A partire da oggi 17 novembre, sono programmati