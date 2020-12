LG Electronics per l’efficientamento energetico di Casa Canale in Abruzzo

04/12/2020 - La costruzione di, un’abitazione situata a Vasto in località “Canale” lungo la costa dei trabocchi, ha avuto inizio nel 2005 ma solo recentemente è stata portata a termine, seguendo un concept innovativo che ha previsto l’uso delle più moderne tecniche e tecnologie. L’abitazione si configura come un trabocco in chiave moderna che si affaccia su un paesaggio marino molto suggestivo. Il rispetto del paesaggio, della natura e della struttura esistente, sono stati i tre elementi chiave alla base della progettazione di questo edificio.Il desiderio di impattare il meno possibile sul paesaggio ha spinto il progettista verso una impostazione parzialmente ipogea, la volumetria abitativa si sviluppa, infatti, seguendo il naturale pendio della costa ed inserendosi in esso. Per rispettare le esigenze ecologiche dell’ambiente che la accoglie si è deciso di realizzare un edificio a zero emissioni, sia in termini di totale utilizzo di energia rinnovabile che per la gestione dei reflui domestici che, mancando il sistema fognario, vengono destinati all’irrigazione dopo essere stati trattati dal sistema “INNOQUA” (progetto europeo di ricerca).La dimensione dell’abitazione, la previsione di un futuro aumento del fabbisogno energetico, ad esempio per creare colonnine elettriche per ricarica veicoli e la vicinanza al mare hanno influito sulla scelta della tecnologia fotovoltaica da utilizzare. Per creare un’unità abitativa ad elevate prestazioni energetiche si è deciso di sfruttare il più possibile le superfici disponibili con moduli fotovoltaici altamente performanti che, allo stesso tempo, tenessero in considerazione la località marina in cui l’abitazione è situata e l’architettura complessiva.Per soddisfare tutte queste esigenze, azienda giovane, dinamica ed attenta alle ultime tecnologie, specializzata in riqualificazione e ristrutturazioni sostenibili e partner Pro di LG, ha scelto i pannelli solari di LG Electronics della serie. L’impianto installato è composto da 30 moduli solari dotati di una potenza di picco pari a 10,50 kW e con una producibilità prevista pari a circa 13.500 kWh/a.I pannelli solari NeON® 2 N1C-N5 di LG si distinguono per prestazioni eccellenti anche in spazi limitati. Il design elegante con telaio black ha consentito a questi moduli di inserirsi perfettamente all’interno di un contesto abitativo raffinato senza intaccare l'estetica dell'edificio e l’unicità del paesaggio. Questo modulo risponde perfettamente all’esigenza del cliente di soddisfare un aumento futuro del fabbisogno energetico in quanto impiega 60 celle N-Type tecnologia CELLO® che gli consente di captare la luce incidente sia sulla parte anteriore che su quella posteriore della cella, questa tecnologia consente al modulo LG NeON® 2 di lavorare in maniera più efficiente rispetto ai moduli con celle solari tradizionali, ottenendo una resa decisamente maggiore. Il coefficiente di temperatura arriva a 0,33% per grado Celsius, mentre la potenza massima arriva ai 370 Wp con un'efficienza energetica molto elevata che raggiunge il 21,4%. Si tratta di una percentuale senza precedenti se si tiene in considerazione lo standard industriale di livello premium del 20%. Con questa soluzione LG offre anche una maggiore sicurezza dal punto di vista dell’investimento in quanto il prodotto è garantito per 25 anni, e dopo viene offerta la garanzia sulle prestazioni lineari di almeno il 90,08% di potenza erogata.“Siamo molto orgogliosi di aver collaborato con e-More Energy in questo progetto e siamo davvero molto soddisfatti del risultato ottenuto. I nostri pannelli solari, grazie al connubio di tecnologia innovativa, alte prestazioni e design elegante, si sono inseriti perfettamente in questo contesto abitativo contribuendo all’importante obiettivo di garantire efficientamento energetico con il minor impatto possibile sul paesaggio naturale”,“Le garanzie di qualità, affidabilità offerte da un partner come LG sia per i moduli fotovoltaici che per lo storage ci permettono di realizzare sistemi complessi che possano realmente soddisfare le esigenze del cliente. Utilizzare questi prodotti in questi contesti naturali di pregio, creando così organismi edilizi ad impatto realmente zero ci permette di guardare in modo positivo verso un futuro più sostenibile”,