Al via il progetto ‘1000 infrastrutture da monitorare’

09/12/2020 - Migliorare la sicurezza delle infrastrutture e monitorare il rischio di crolli e incidenti. È questo l’obiettivo di “1000 infrastrutture da monitorare”, il progetto del valore di circa 500 milioni di euro promosso da Torino Wireless per il Piemonte, Tern per la Basilicata, Dac per la Campania e SiiT per la Liguria e da IIT e Scuola Superiore Sant’Anna, che è stato presentato nei giorni scorsi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.“1000 infrastrutture da monitorare” prevede lo sviluppo di una piattaforma di monitoraggio formata daper la rilevazione dei dati e data analysis, capace di fornire informazioni dettagliate dello stato di conservazione delle strutture monitorate e di rilevare i fattori di rischio, sia per pianificare e guidare le operazioni di consolidamento sia per allertare, con sufficiente tempestività, la popolazione.Il progetto, della durata di 36 mesi, prevede. Una prima fase del piano sarà dedicata allae alla definizione delle tecnologie da utilizzare, una seconda fase disu un numero limitato di infrastrutture indicate dal Ministero dei Trasporti (MIT) per poi estendere, nella terza fase, l’in tutta Italia.Il progetto ha visto un lavoro di condivisione e confronto con enti di ricerca, università, imprese e potenziali utilizzatori ed è ora in sede di valutazione da parte del Ministero dei Trasporti.Oltre ai promotori, il progetto vede l’adesione di oltretra cui grandi aziende come: Leonardo, Fincantieri, Ferrovie dello Stato, RFI, Anas, Gruppo Gavio, Engineering, Ericsson, importanti Enti di Ricerca tra cui ENEA, CNR, Politecnico di Torino, Fondazione LINKS e una cinquantina diIl progetto prevede un investimento totale di circae un importante impatto sul fronte dell’occupazione. L’obiettivo è poter concorrere all’assegnazione dei finanziamenti attraverso il pacchetto di fondi a sostegno della ripresa in Europa,