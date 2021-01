ETC Engineering: il BIM anche per computazione e gestione economica del progetto

13/21/2021 -è una società di ingegneria e progettazione con sede a Trento. Fondata nel 2008, è specializzata nella progettazione d'impianti per il trattamento di acque primarie e acque reflue, depuratori, potabilizzatori, reti idriche e fognarie, in Italia e all'estero.Dopo aver introdotto la metodologia BIM nei propri processi, nell'ambito della redazione del progetto, nel 2019 ETC Engineering ha deciso di integrare. E lo ha fatto adottando, come racconta l'Nel 2016 abbiamo introdotto la metodologia BIM nei nostri processi per gestire la progettazione tridimensionale. Abbiamo adottatot e affrontato il mondo BIM in modo graduale, puntando a comprendere inizialmente gli aspetti legati alla fase progettuale.Da un paio d'anni, ormai,In un primo tempo, non gestivamo le informazioni economiche e computazionali del progetto in BIM. Anche se venivano estrapolate dagli abachi del modello, non c'era interoperabilità effettiva. Un po' per volta, è nata l'esigenza di dotarsi di strumenti sempre più attuali e completi, che non si limitassero alla mera progettazione ma ci consentissero per efficientare il processo, evitando errori e imprecisioni.A qualche anno di distanza dall'introduzione del BIM in azienda, abbiamo quindi effettuato una ricerca di mercato sui software che permettessero di integrare la dimensione economica del progetto nel modello. Autodesk Revit non era predisposto per il computo metrico e non aveva strumenti nativi che permettessero diNel 2019 abbiamo quindi scelto di adottare TeamSystem Construction Project Management perché ci consente diconSiamo partiti ancora una volta in modo graduale, con un progetto pilota: un potabilizzatore per una multiutility nelle Marche, a Recanati, inserendo i dati economici nel modello.Con CPM abbiamo alla possibilità di immettere i dati attraverso griglie del tutto simili ai fogli elettronici di Excel. Ci siamo dedicati a computare tutte le cose che movimentiamo, a. In parte, soprattutto nelle opere civili, utilizziamo i prezzari regionali che sono disponibili nel programma, ma per lo sviluppo degli impianti elettromeccanici abbiamo creato i nostri listini di riferimento, basandoci su analisi di mercato e sulle prestazioni delle apparecchiature.Il nostro primo risultato, raggiunto nel 2019, è stato quello formare una prima persona. Nel 2020, con il supporto di TeamSystem Construction, abbiamo proseguito la. Questo ci ha consentito di approfondire il tema delle regole e di inserirlo all'interno dei progetti di ricerca e sviluppo. L'obiettivo è che entro la fine del 2021 tutti i nostri progettisti utilizzino CPM in ogni progetto, con le nostre regole come standard aziendale.Stiamo lavorando su tanti impianti, poiché nel corso del 2019 e del 2020 ci siamo aggiudicati dei. Tra i lavori più recenti che ci siamo aggiudicati, ci sono il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per Uniacque per l'adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue della città di Bergamo e il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per il potenziamento del depuratore A2A di Verziano (Brescia) a 400.000 abitanti equivalenti.