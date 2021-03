Erion Professional nomina Daniela Valterio (Canon) nuovo presidente

29/03/2021 -Environment, Quality, Product Safety & Sustainability Manager di Canon Italia S.p.A . è stata nominata dal Consiglio di Amministrazione, nuovo Presidente di ERION Professional, Consorzio no profit del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche professionali.Valterio, laureata in lingue e letterature straniere, in Canon dal 1997, ha maturato una grande esperienza nel campo della sostenibilità e dell’economia circolare ricoprendo dal 2007 il ruolo di Responsabile Ambiente, Qualità, Sicurezza Prodotti e Sostenibilità per Canon Italia.Come Presidente di Erion Professional si occuperà di garantire e sostenere – nell’interesse e per conto dei propri Soci – il recepimento di tutte le prescrizioni di legge per una gestione corretta dei RAEE professionali e la valorizzazione delle materie prime che li compongono, per aderire in modo virtuoso e certificato agli adempimenti normativi nazionali ed europei.“Molte sono ancora le criticità legate al settore dei RAEE professionali, in particolare per quanto concerne il tasso di raccolta, a tutt’oggi irrilevante rispetto a quello dei rifiuti domestici. Come Presidente di Erion Professional mi impegnerò affinché il consorzio rappresenti sempre di più una risposta a queste problematiche e un punto di riferimento per le imprese che, come Canon, hanno deciso di investire, integrandole nel proprio business, in strategie di sostenibilità e in un approccio di tipo circolare” – ha dichiarato Daniela Valterio, che ha aggiunto – “Essere la prima donna a ricoprire la carica mi rende molto orgogliosa, ma spero vivamente di non detenere il primato troppo a lungo e che la rappresentanza femminile cresca gradualmente anche in questo settore.”“Ho la fortuna di lavorare con la Dottoressa Valterio e con Canon da molti anni – ha commentato Luciano Teli, Direttore Generale di Erion Professional – ed è anche grazie al loro fondamentale impegno che è nato questo consorzio dedicato esclusivamente ai Produttori di rifiuti elettrici ed elettronici professionali. Sono felice, e onorato, di poter contare ancora una volta sulle sue competenze, sulla sua passione e sulla sua dedizione e sono certo che la sua Presidenza porterà nuova linfa per affrontare le importanti sfide che ancora ci aspettano.”