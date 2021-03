Vulnerabilità sismica, nuovo bando BIM dell’Agenzia del Demanio

25/03/2021 - Prende il via in Calabria la settima edizione del servizio di verifica di vulnerabilità sismica per interventi strutturali, da restituire in modalità, per alcuni beni immobili statali.L’Agenzia del Demanio ha pubblicato unche prevede anche la sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire con il metodo Building Information Modeling.La- Catanzaro (quattro immobili), Vibo Valentia (sette), Cosenza (tre), Reggio Calabria (tre), Crotone (due) e scade il