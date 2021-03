A breve il ‘Bando Competenze’ per assumere 2.800 tecnici al Sud

25/03/2021 - Sarà pubblicato tra una settimana il ‘Bando Competenze’ perda inserire nelle pubbliche amministrazioni del Sud. Dalla pubblicazione scatterà un countdown di 100 giorni entro i quali si prevede la conclusione della procedura.Lo hanno annunciato questo pomeriggio in conferenza stampa la Ministra per il Sud e la coesione territoriale,, e il Ministro per la pubblica amministrazione,In apertura dell’incontro, il Ministro Brunetta ha spiegato che, con una prima valutazione dei titoli attraverso metodi di intelligenza artificiale, cui seguirà una prova scritta sottoposta a valutazione automatica; il controllo finale sarà affidato ad una commissione.“È un test - ha detto Brunetta -: questi primi 2.800 tecnici saranno assunti con 126 milioni di euro, molti altri saranno reclutati con le risorse del PNRR. Ilè il fulcro del Recovery Plan”.“Questo bando, che vorrei chiamare ‘Bando Competenze’ - ha sottolineato la Ministra Carfagna - affronta due problemi: la debolezza delle pubbliche amministrazioni del Sud e la disoccupazione giovanile. Il bando costituirà una importante opportunità per i laureati del Sud”, in particolare perNel primo pomeriggio, il decreto propedeutico al bando ha incassato il parere favorevole della Conferenza Unificata. In particolare, le Regioni si sono espresse positivamente sul DPCM che contiene ladi personale fatta dall’Agenzia per la coesione territoriale, ladelle risorse finanziarie e del personale di cui al comma 179 della Legge di Bilancio 2021 ( Legge 178 del 30 dicembre 2020 ), che individua i profili professionali e le categorie necessarie e, di conseguenza, ilIl DPCM attua quindi il comma 179 della Legge di Bilancio 2021 il quale autorizza tutte le amministrazioni pubbliche, le autorità e gli organismi intermedi che coordinano e gestiscono la politica di coesione dell’UE e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nonché i soggetti beneficiari delle regioni, ad, con contratto aper uned entro laper il triennio 2021-2023.