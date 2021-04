CTE avvia un progetto di distribuzione Pianoplan con CEM

02/04/2021 - A sostegno della crescente domanda di prodottisul territorio nazionale e di un programma di continua diffusione del brand, CTE SpA ha avviato un nuovo progetto di distribuzione del suo trasportatore su scala con, l’azienda di Settimo Milanese con un’esperienza di oltre 40 anni nel settore degli elevatori. Il progetto vedein azione nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.: lanciato sul mercato nel 1995, il trasportatore su scala cingolato a batteria di CTE ha da subito conquistato i traslocatori nazionali e internazionali per la sua facilità di utilizzo e la sicurezza garantita all’operatore nel movimentare pianoforti, ed è poi diventato il partner indispensabile per movimentare anche altri oggetti ingombranti di vario tipo.Con una capacità di carico di 600 kg, Pianoplan è infatti progettato per trasportare su scale, rampe e scivoli oggetti ingombranti, delicati e pesanti come pianoforti, opere d’arte, casseforti, vending machines, fotocopiatrici, frigoriferi.Sicuro e rapido: sono sufficienti 1 o 2 persone per lavori che altrimenti richiederebbero 4 o 5 operatori con risparmio di costo/ora e tempo.Efficiente: la sua energia è accumulata in due potenti batterie che assicurano un’autonomia di circa 50 piani di scale.Polivalente: è disponibile in 3 versioni per affrontare al meglio varie tipologie di trasporto, cioè standard, verticale, orizzontale.Con l’obiettivo di rendere Pianoplan ancora più versatile, recentemente è stato introdotto un(applicabile solo al modello verticale) che permette di caricare materiale pesante e ingombrante senza richiedere alcuno sforzo fisico all’operatore., brand manager, dichiara: “Sono molto soddisfatto di questo nuovo progetto. Il nostro obiettivo di diffusione del brand Pianoplan trova un ottimo partner in CEM, azienda molto nota nel settore e di lunga esperienza. I nostri clienti attuali e futuri dell’area del nord-ovest italiano beneficeranno di questo nostro nuovo progetto e di un servizio molto accurato”.“Non posso che esprimere una mia speciale soddisfazione per l’avvio di questo progetto commerciale che porteremo avanti da oggi insieme a un costruttore storico e sempre all’avanguardia come CTE - dichiara, amministratore delegato di- La serie dei trasportatori su scalarappresenta pienamente la qualità di prodotto e la versatilità di impiego che cerchiamo da sempre di proporre ai nostri clienti. Nello specifico, i modellicostituiscono una tipologia di attrezzatura per il sollevamento e la movimentazione di materiali particolarmente adatta al nostro pubblico di riferimento, quello delle imprese di traslochi. A questo comparto, poi, vanno aggiunte le applicazioni particolarmente delicate e complesse come quelle che riguardano il trasferimento e la movimentazione di pianoforti, di altri strumenti musicali e manufatti d’arte”.