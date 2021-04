Nuovi punti vendita BigMat nel nord est sempre più vicino a professionisti e privati

16/04/2021 - In, tra le ultime rivendite aperte al pubblico due si trovano nel Nord Est Italia: a Lonigo, in Provincia di, si trova il sesto store dimentre in Trentino a Pelugo (TN),è stato inauguratoLunga storia alle spalle e grandi ambizioni per Edilklima Group Spa (da gennaio 2019 nel Gruppo BigMat):e punto di riferimento per le imprese edili, i progettisti, gli artigiani e anche i privati del territorio vicentino.(San Vito di Leguzzano, Monticello Conte Otto, Montecchio Maggiore, Fara Vicentino e Arsiero)cone un’offerta completa di soluzioni e di servizi per ogni tipologia di progetto costruttivo.«In un periodo non facile per tutti, vogliamo continuare a portare avanti i nostri progetti e credere nei nostri sogni.. La collaborazione con la Centrale BigMat è intensa e proficua così come il confronto e l’aiuto reciproco tra soci sono altrettanto fondamentali» raccontainsieme a Giuseppe Dal Maistro e Fabio Garzotto., offrendo un servizio completo grazie anche alla consolidata collaborazione con progettisti e professionisti della posa dei materiali. Nel nuovo Punto Vendita,, è possibile trovare prodotti per la realizzazione di pareti, contropareti, soffitti, controsoffitti e sottopavimentazioni in cartongesso ma anche utensileria, elettroutensili, accessori e ricambi, ferramenta, abbigliamento tecnicograzie al sistema tintometrico che permette di creare oltre 15mila formule-colore e produrre pitture, intonachini e tinteggi. Tra i servizi offerti anche lagrazie alla partnership con posatori e artigiani specializzati; assistenza post-vendita e corsi di formazione per i professionisti del settore., Lonigo ricoprirà inoltre un ruolo importante nel quadro delladei prodotti» conclude Battocchio. L’azienda conta inoltre quattro showroom dedicati alle finiture d’interni e arredobagno e uno, di recente realizzazione, dedicato al mondo delle stufe e dei caminetti.Ha aperto le porte al pubblico a inizio marzo il nuovo, realtà attiva dal 1984 a Lodrone di Storo (TN). Guidata dalla seconda generazione della famiglia Zanetti, l’azienda ha deciso di rafforzare la propria presenza in Trentinocompresa l’area esterna, per offrire a imprese, artigiani e privati della zona la propria competenza e professionalità.«La vasta gamma di soluzioni e materiali che mettiamo a disposizione della clientela e l’assistenza tecnica che offriamo sono i nostri punti di forza ed è ciò che più ci contraddistingue.che ci volevano più vicini alle loro sedi per soddisfare al meglio e con più rapidità le loro esigenze progettuali e di cantiere» sottolineaSpecializzato nella vendita di, sistemi per l’isolamento a cappotto, sistemi in cartongesso elo store di Pelugo (TN) si articola in un’areae in un’, con annesso, a cui si aggiungono legna e pellet e angoli espositivi per prodotti da giardino e barbecue.sono i servizi che il nuovo Punto Vendita BigMat EdilSilver offre grazie al know-how del proprio. Un team competente ed esperto anche nell’, per cogliere al meglio tutte le opportunità offerte dagli incentivi messi in campo dal Governo.Una realtà in costante evoluzione, quella di BigMat EdilSilver, che continua a investire per la propria crescita «grazie anche al supporto e al sostegno del Gruppo BigMat di cui facciamo parte con grande soddisfazione dal 2016», conclude Silver Zanetti.