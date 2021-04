Imprese creative, il Mibac lancia Cultura Crea Plus e Cultura Crea 2.0

Imprese creative, il Mibac lancia Cultura Crea Plus

06/04/2021 - Il Ministero della Cultura (Mibac) lancia Cultura Crea Plus e Cultura Crea 2.0, due iniziative per supportare le imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno danneggiate dalla pandemia.L’iniziativa ha una dotazione di 30 milioni di euro e prevede un contributo a fondo perdutoper le imprese, anche no profit, attive dal 1° gennaio 2020 nel settore culturale e nel sistema dell’intermediazione turistica, in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, che hanno subìto una perdita di fatturato nel corso del 2020 a causa dell’emergenza Covid-19.Lo sportello per presentare le domande sarà attivoPrenderà il viaCultura Crea 2.0, sostituendo l’incentivo esistente per il quale non è più possibile presentare domanda. Dalle ore 24.00 del 29 marzo 2021 sarà infatti chiuso il vecchio sportello di Cultura Crea. Il programma è destinato alle iniziative imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria culturale e turistica.È previsto un servizio di assistenza per tutte le imprese beneficiarie che ne faranno richiesta, con un tutoraggio tecnico-gestionale, erogato direttamente dall’Autorità di Gestione, perin settori strategici quali marketing, gestione delle risorse umane e innovazione di processo e di prodotto.I provvedimenti sono consultabili sul sito del PON Cultura e Svilupoo . Le domande per i due nuovi incentivi potranno essere presentate attraverso una piattaforma informatica che presto sarà messa a disposizione.Le due misure sono gestite da Invitalia, sul cui sito è possibile acquisire