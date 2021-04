Borghi storici, nelle Marche una proposta di legge per rilanciarli

21/04/2021 - Rivitalizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici, favorire il recupero e la riqualificazione conservativa del patrimonio edilizio, promuovere il turismo e il soggiorno in un contesto urbano di pregio a contatto con le comunità residenti.Sono queste le principali finalità della proposta di legge “Sostegno alle iniziative integrate didelle Marche e promozione e sviluppo della rete dell’Albergo diffuso” che la giunta regionale ha recentemente approvato e che è stata presentata lunedì scorso in conferenza stampa.“I nostri borghi - ha detto il presidente Francesco Acquaroli - sono il luogo della cultura, della tradizione enogastronomica e artigianale, un patrimonio unico che è stato per troppo tempo trascurato, che ha subìto la carenza dei servizi e lo spopolamento e che vogliamo rilanciare. Una porzione di territorio regionale che, con questa legge, vogliamo far rinascere complessivamente, creando un grande circuito spendibile sui mercati nazionali e internazionali sia come offerta dima anche legata alle, per costruire una proposta organica che possa svilupparsi attorno a questa filiera dei borghi, legata alle attività culturali, al commercio, alla ristorazione, all’agricoltura, ai servizi. A questo si connette anche l’altro aspetto della legge che è quello di una. Una proposta su cui puntiamo molto come strumento vincente per vivificare e dare impulso al turismo nelle aree interne”.La proposta di legge conta 17 articoli tra i quali, appunto, quelli dedicati all’, cioè quelle strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, che forniscono alloggio in due o più stabili separati, purché ubicati nel perimetro dello stesso borgo storico e centro storico, in cui possono essere dislocate le sale di uso comune e gli altri servizi accessori generali, e alla promozione del marchio unico con l’assegnazione di un “logo distintivo” per l’albergo diffuso.Altri articoli sono dedicati al Progetto “Borgo accogliente”, ale dei centri storici, agli interventi per lo sviluppo di piccole imprese commerciali e produttive, per l’artigianato artistico, tipico e tradizionale e le professioni.Infine, la norma incentiva la digitalizzazione dei borghi con interventi di sviluppo del Borgo e ilanche mediante forme di collaborazione pubblico-privato e l’infrastrutturazione digitale degli edifici del Borgo e centro storico.La proposta di legge disciplina, inoltre, la valorizzazione del patrimonio artistico e della cultura immateriale, attraverso la programmazione di, Festival annuale di promozione e valorizzazione del patrimonio di tradizioni e saperi dei borghi delle Marche, che diventi - ha detto l’assessora alla Cultura Giorgia Latini - “un megafono per attrarre flussi turistici affinché diventi negli anni un brand culturale che identifichi il nostro territorio”.“Altro punto importante della legge la sinergia con le Diocesi per lae ilche - sono sicura - costituiranno uno strumento efficace, una culla ideale per vivificare i borghi nella loro vocazione storico-artistica-culturale” - ha concluso Latini.