CTE amplia la forza vendite Italia con gli area managers Ibba e Locatelli

26/05/2021 - CTE SpA annuncia un cambiamento strategico importante all’interno della sua forza vendite con l’aggiunta di due nuovi area managers per il nord Italia:A seguito dell’importante investimento sui prodotti con un rinnovamento e un ampliamento di gamma e lanci di nuovi modelli (ZED, TRACCESS e B-LIFT, con l’aggiunta della distribuzione di tutta la gamma semoventi Genie sul territorio italiano), per CTE il momento è idoneo per intervenire anche sulla capillarità della forza vendite sul territorio italiano.seguirà Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e le province lombarde di Como e Lecco, mentreseguirà le restanti province della Lombardia, Svizzera Italiana, e le province emiliane di Parma e Piacenza.Entrambi sono entrati a far parte del team Customer Care di CTE tra marzo e aprile 2021., classe 1974, ha maturato una lunga esperienza nell’ambito del sollevamento aereo per aziende del nord Italia. Dichiara: “Sono entusiasta di entrare a fare parte di un'azienda leader nel settore. La mia ambizione è quella di portare a conoscere alla potenziale clientela il valore dei nostri mezzi e la nostra filosofia aziendale”., classe 1972, da diversi anni nel campo del sollevamento aereo e del movimento terra per aziende del nord Italia, dichiara: “Sono molto felice e molto motivato per questa nuova avventura professionale in CTE, che ritengo stimolante e sfidante. Continuerò il mio percorso di crescita professionale e cercherò di portare quanto appreso nelle svariate esperienze lavorative come importante bagaglio per rafforzare la presenza di CTE nelle mie aree di competenza”., Direttore Commerciale di CTE, spiega la nuova vision e dà il benvenuto a Gianluca e Moris: “Accogliamo a braccia aperte i due nuovi colleghi che oltre a consolidare la nostra presenza sul territorio del Nord Ovest portano una ventata di entusiasmo ed energia a tutto il nostro Team. Contiamo sull’apporto di due validi professionisti come Moris e Gianluca che hanno già maturato esperienze nel settore e che hanno la volontà e la consapevolezza di tagliare traguardi importanti con noi. In concomitanza con i 40 anni dalla nostra fondazione, CTE SpA mette in campo nuove risorse ed energie per intraprendere un rinnovato percorso di successo.”