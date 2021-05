I sistemi REHAU tornano in tour per l’Italia

17/05/2021 - È partita lo scorso 4 maggio, dalle Marche, l’edizione 2021 di REHAU On the Road, il tour itinerante organizzato da REHAU per presentare dal vivo le nuove soluzioni in gamma e i sistemi consolidati, incontrando i professionisti del settore idrotermosanitario in massima sicurezza. Rinnovato nel look ed aggiornato nell’esposizione di prodotto, il van brandizzato si accinge a sostare presso le principali rivendite di forniture termoidrauliche di tutta Italia, riconfermando il supporto dell’azienda alla propria clientela attraverso la presenza capillare sul territorio italiano.Giunto alla sua quarta edizione, l’apprezzato truck tour REHAU è pronto a percorre molti chilometri, affrontando un fitto calendario di tappe a partire dalle Marche e dalla Romagna, per poi raggiungere il Nord Italia, nei mesi di giugno e luglio, quindi rispostarsi nelle regioni del Centro Sud, dopo la pausa estiva. I professionisti del settore idrotermosanitario avranno così occasione di scoprire le più recenti soluzioni REHAU, sinonimo di affidabilità, sicurezza e performance elevate, e di confrontarsi con lo staff aziendale per domande di approfondimento sull’installazione e sui numerosi vantaggi ottenibili sia per gli operatori del settore che per l’utente finale.Protagonisti della rinnovata esposizione di prodotto sono i filtri meccanici RE.FINE , l’aggiornamento ai grandi diametri del sistema universale per installazioni professionali RAUTITAN e i tubiper il riscaldamento, che si aggiungono alla panoramica sui pannelli di posa per impianti radianti a pavimento e a parete e alle soluzioni per la distribuzione del calore.Non solo: oltre a toccare con mano i sistemi REHAU, i professionisti che visiteranno lo showroom mobile potranno approfondire le caratteristiche tecniche direttamente con i funzionari tecnico-commerciali dell’azienda, che si avvarranno di pratiche valigette dimostrative per illustrare, tra gli altri, il sistema di regolazione NEA SMART 2.0 e le Pure Water Solution RE.GUARD Per scoprire l’itinerario di REHAU On the Road 2021, gli installatori termoidraulici interessati possono fare riferimento alla pagina Facebook aziendale www.facebook.com/REHAUItalia , che con cadenza settimanale annuncerà date e tappe di quella successiva, o chiedere maggiori informazioni al proprio referente di zona.