Renolit, 75 anni di idee lungimiranti

RENOLITè un marchio affidabile e riconosciuto a livello globale nella produzione di membrane, pellicole e altri prodotti plastici di alta qualità. Conta più di 30 sedi tra unitá di vendita e siti produttivi in oltre 20 paesi e ha un giro di affari che ha raggiunto i 1.032 milioni di euro grazie all'impegno e alla collaborazione di più di 4.800 dipendenti. Oggi RENOLIT compie 75 anni e li festeggia con orgoglio.

06/05/2021 -Settantacinque anni fa l’inizio di questa straordinaria avventura. Era il 4 maggio 1946 quando a Worms, nella regione tedesca della Renania-Palatinato, nacque laWerke GmbH grazie a Jakob Müller e una sua felice intuizione. La guerra era finita da pochi mesi e Müller possedeva una fabbrica di pelletteria. La produzione veniva però spesso interrotta, la pelle scarseggiava e dal bisogno arrivarono l'intuizione e il genio. Jakob Müller capì che il PVC poteva essere un valido sostituto della pelle, trovò una fabbrica adatta a Worms e fondòA quel tempo i dipendenti erano sette. Ben presto il PVC diventò un sostituto non solo della pelle, ma fu utilizzato e proposto anche per pavimenti, pellicole, coperture dei tetti, piscine e molto altro. Da quell'idea visionaria in pochi annidiventò un'azienda internazionale, prima in Olanda, poi in Spagna, Gran Bretagna, Italia e ovunque nel mondo, fino alle 30 sedi attuali. Jakob Müller morì nel 1976 ma la sua lungimiranza, conoscenza, solidità finanziaria sono rimasti patrimonio aziendale, della famiglia e del management che ancora oggi guidanoDa una piccola impresa a un attore globale, la storia diè fatta di innovazione, ricerca, condivisione degli obiettivi, consapevolezza del valore sociale dell'impresa, come dimostrato anche dall'adesione alla Circular Plastics Alliance (CPA), iniziativa promossa da oltre 100 realtà europee, tra PMI, grandi società, istituti di ricerca ed autorità amministrative il cui fine è promuovere azioni volontarie per un mercato europeo attento e sensibile al riciclo delle materie plastiche.ALKORPLAN roofing products è il punto di riferimento per la produzione di membrane sintetiche per l’impermeabilizzazione di tetti e coperture ed è orgogliosamente parte di questa storia di successo.