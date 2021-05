Decreto Semplificazioni, deroghe per gli appalti fino al 30 giugno 2023 ma niente massimo ribasso

Codice Appalti, deroghe fino al 30 giugno 2023

Subappalto, tutto resta com’è

Opere del PNRR su progetto di fattibilità

28/05/2021 – Deroghe al Codice Appalti prorogate fino a giugno 2023 e iter semplificato per la realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma senza la possibilità di ricorrere al massimo ribasso. Prende forma il capitolo della bozza di Decreto Governance e Semplificazioni dedicato ai contratti pubblici. La bozza dovrebbe essere domani all'esame del Consiglio dei Ministri.La bozza proroga fino al 30 giugno 2023 alcunee ne amplia la portata. Si potrà utilizzaree per i servizi e le forniture compresi i servizi di ingegneria e architettura(fino ad oggi questa soglia è fissata a 75mila euro).Al di sopra di queste soglie, si dovrà ricorrere alla. Per i lavori di importo fino a un milione di euro, sarà sufficiente invitare cinque operatori economici, oltre il milione di euro si dovranno invitare dieci operatori. Attualmente sono in vigore delle soglie intermedie in base alle quali si devono invitare cinque operatori per i lavori di importo compreso tra 150mila e 350mila euro, dieci operatori per lavori di importo compreso tra 350mila euro e un milione di euro e quindici operatori per i lavori di importo compreso tra un milione di euro e le soglie comunitarie (5,35 milioni).Saranno prorogate al 30 giugno 2023 anche lecome la possibilità di ricorrere all’e leDopo le ipotesi di liberalizzazione totale e l’acceso dibattito tra Governo, operatori del settore e sindacati, le regole sul subappalto dovrebbero rimanere invariate.L’ultima bozza diffusa non tocca il limite del 40%, ma il confronto sull’argomento potrebbe continuare. Dopo l’approvazione del Governo, il decreto dovrà infatti affrontare l’iter in Parlamento per la conversione in legge ed è probabile che in questa sede saranno avanzate delle proposte sul tema. L'Unione Europea spinge da sempre per la completa liberalizzazione del subappalto, quindi il Governo italiano potrebbe accordarsi con le parti sociali per una soluzione intermedia, che supererebbe la soglia del 40%.Le opere particolarmente complesse, previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari potranno essere affidate sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.Per accorciare i tempi, il progetto di fattibilità sarà valutato da un Comitato speciale, che fino al 2026 opererà all’interno del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.Rispetto ad una, non sarà consentita la valutazione delle offerte secondo il criterio del massimo ribasso.Le opere particolarmente complesse sono individuate dall’Allegato B al decreto e in tutto sono sette:- AV/AC Palermo-Catania-Messina;- Linea ferroviaria Verona – Brennero;- AV/AC Salerno-Reggio Calabria e collegamento con. La linea Battipaglia – Potenza – Taranto;- Diga di Campolattaro;- Sistema idrico del Peschiera;- infrastrutture del Porto di Trieste;- Diga foranea di Genova.