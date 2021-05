Superbonus, nei condomìni stenta a decollare: 1000 interventi su 11mila

Superbonus, 11mila domande valide

Superbonus: norme poco chiare, in arrivo una nuova circolare

Superbonus, investimenti per oltre 1 miliardo di euro

Il superbonus 110% è operativo ormai da 10 mesi. Come è andata finora? Cosa ci prospetta il futuro? Partecipa al sondaggio di Edilportale!

03/05/2021 – Il Superbonus desta molto interesse, ma si scontra con la burocrazia e stenta a decollare nei condomìni. È il quadro emerso mercoledì scorso durante le audizioni svolte in Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera.Durante le audizioni, Enea ha fornito i dati della distribuzione territoriale degli interventi, mentre l’Agenzia delle Entrate si è concentrata sull’attività interpretativa delle norme, annunciando una nuova circolare che sintetizzerà tutti i chiarimenti forniti fino ad ora.Secondo i dati forniti da Enea, le pratiche per la realizzazione di interventi agevolati con il Superbonus, risultate valide perché con documenti ed asseverazioni in regola, sono 11mila. Di queste,Ci sono inoltre(Iacp) che hanno avviato le procedure per realizare gli interventi agevolati.Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi () riguarda il, seguono laconinterventi e l’coninterventi.Il successo del Superbonus è frenato dalla burocrazia, ma anche dalla normativa non sufficientemente chiara.Come riferito da Antonio Dorrello, Dirigente dell’Agenzia delle Entrate, fino ad orasu tutto il territorio nazionale. Le risposte ai casi più complessi sono state portate in direzione centrale. Sono state pubblicate sul sito istituzionale 95 risposte tra quelle ritenute maggiormente significative.Dorrello ha annunciato che, per unificare tutti questi chiarimenti, forniti in ordine sparso, l’Agenzia delle EntrateCome evidenziato dall’on. PD, presidente della Commissione Ambiente della Camera, in poche settimane, gli interventi edilizi di efficientamento sono triplicati ed è stato raggiunto un ammontare diSono risorse che, secondo l’on. Rotta, sono destinate a crescere con le semplificazioni che arriveranno nel mese di maggio. Per questo, scrive Rotta sulla sua pagina Facebook, “”.