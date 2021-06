Centro commerciale Megalò di Chieti, la copertura è green grazie a Derbigum NT

23/06/2021 - Il centro commerciale Megalò di Chieti, una delle mete più popolari per lo shopping in Abruzzo, ha scelto Derbigum per il rifacimento di seimila metri quadrati di copertura. Il prodotto utilizzato è stato Derbigum NT , membrana impermeabile bituminosa dal forte contenuto innovativo che apre le porte al concetto diDerbigum NT è composto da un bitume ibrido ottenuto da vecchie membrane bituminose rigenerate. Contiene infatti almeno il 25% di materia prima riciclata (dichiarazione PWC) ed è a sua volta completamente riciclabile al 100%. Applicata con l’adesivo a freddo ecocompatibile Derbibond NT,L'attenzione per l'impatto ambientale non è novità degli ultimi anni, è infatti dal 1990 che Derbigum realizza un sistema diunico. La società si è assunta da tempo la piena responsabilità ecologica e sociale, dimostrandosi campione dell’economia circolare.Oltre che attente all'ambiente, le membrane Derbigum sono di alta qualità, resistenti e durevoli. Due armature, una in velo di vetro e una in tessuto non tessuto di poliestere, conferiscono alla membrana Derbigum NT una stabilità dimensionale perfetta e un’eccellente resistenza allo strappo e alla perforazione.Derbigum è stata scelta non solo per l'alta qualità dei prodotti e l'impegno ambientale ma anche per. È infatti grazie al rapporto di fiducia con i progettisti che per un rifacimento di queste dimensioni sono stati scelti i prodotti Derbigum, società che negli anni ha accumulato una grande esperienza nell’ambito delle coperture carrabili di qualità. I tecnici Derbigum forniscono assistenza in ogni fase, dalla progettazione al cantiere fino al lavoro finito, assicurando anche tutte le garanzie necessarie.