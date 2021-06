Giro d’Italia Donne 2021: Isolmant sponsor dell’edizione 32

29/06/2021 - Oltreda percorrere attraverso Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia per aggiudicarsi la Maglia Rosa dell’. In scena dal, la prestigiosa manifestazione ciclistica internazionale vedrà scendere in pista, tra cui le nove squadre dell’UCI Women’s World Team e una selezione di atlete del teamLa carovana del Giro percorrerà il Nord Italia, da ovest a est, partendo con una cronometro a squadre da Fossano (CN) fino all’arrivo a Cormòns (GO) attraversando ben 130 Comuni nelle dieci emozionanti e impegnative sfide che vedranno le atlete contendersi la vittoria finale.Dieci giorni di gara, che fanno di questa storica corsa una delle più lunghe in calendario, e un percorso dal grande valore tecnico, storico e naturalistico lungo il quale le cicliste cercheranno di conquistare le: la prestigiosa(alla prima classificata della Classifica Generale Individuale a Tempi),(alla prima classificata della Classifica Generale Individuale a Punti),(alla prima classificata dei GPM – Classifica della montagna),(alla prima classificata della Classifica Generale individuale a tempi Giovani) e(alla migliore italiana prima classificata nella Classifica Generale Individuale a Tempi).Una competizione di grande livello, la cui elevata qualità tecnica è garantita «dalla presenza di tutte le più importanti squadre al mondo e da un percorso di difficoltà medio-alta e allo stesso tempo straordinario dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, che tocca simbolicamente le zone del Paese maggiormente colpite dalla prima ondata della pandemia. Se lo scorso anno l’intenzione era essere l’edizione della ripartenza, quella di quest’anno vuole e può essere l’edizione della rinascita, in primis dello sport, di cui il ciclismo femminile può essere uno dei volani più importanti» come sottolineato dal direttore generale della corsa Giuseppe Rivalta.Un’occasione importante per valorizzare le donne nello sport e in particolare le eccellenze del mondo ciclistico femminile, che nulla ha da invidiare per qualità tecnica, impegno e passione a quello maschile.Tenacia, determinazione, spirito di sacrificio e costante lavoro di squadra sono i valori che contraddistinguono questo sport, valori intrinseci al dna di Isolmant che rinnova il proprio sostegno al ciclismo femminile partecipando aldi cui l’azienda leader nel campo dell’isolamento acustico è main sponsor.«Ancora una volta Isolmant scende in campo in prima linea per– ha dichiarato Eugenio Canni Ferrari, AD di Isolmant –. Una scelta condivisa da tutto lo staff dirigenziale che testimonia quanto l’azienda sia coinvolta nella valorizzazione e nella diffusione della cultura dello sport. Abbiamo voluto puntare sul talento delle nuove generazioni del ciclismo, così come stiamo facendo in azienda inserendo figure giovani in ogni comparto: questo è il nostro modo di concretizzare lo spirito innovativo che ci contraddistingue da sempre, per affrontare nuove sfide nell’edilizia così come nello sport».Grazie al sostegno di Isolmant e di tutti gli altri sponsor, la competizione, organizzata da PMG Sport/Starlight, avrà una grande visibilità: la gara potrà infatti essere seguita in oltre 150 Paesi in tutto il mondo grazie alle principali emittenti televisive internazionali, mentre in Italia l’appuntamento ogni giorno è sul canale Rai Sport HD con il meglio di ogni tappa.Sui social il Giro d’Italia Donne 2021 potrà essere seguito invece sul profilo di PMG Sport.