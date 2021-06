Le placche Vimar per una residenza sul Lago Maggiore

22/06/2021 - Leprendono parte al progetto di restyling di un antico rustico sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Elemento caratterizzante del progetto, ad opera dello studio Prisma e vincitore delassegnato da Vimar per il miglior progetto in Piemonte, è stata la conservazione della forma classica del rustico e l’utilizzo del rivestimento in pietra a spacco per le pareti perimetrali del corpo principale. Si è così dato vita ad uno "sfondato" a tutta altezza che, grazie alla generosa apertura vetrata, offre una vista mozzafiato sul golfo del Lago Maggiore.L'abitazione si sviluppa su due piani: al piano terra troviamo la zona notte, mentre al primo piano la zona living, con un grande open space con copertura a falde inclinate. L’abitazione si trova in collina, in una posizione rialzata che permette una vista a 180° sul lago e le montagne circostanti. La sera poi, grazie ad un’illuminazione esterna studiata ad hoc, è la residenza stessa a diventare la vera protagonista, con un effetto scenico che si può ammirare dal paese sottostante, senza però privare i proprietari della loro privacy.Per quanto riguarda gli interni, si è perseguito un concetto di rifinitura e arredamento minimal: sono stati scelti pavimenti in legno per quasi tutti gli ambienti, legno a vista anche per il solaio di copertura, mentre la scelta cromatica per le tinteggiature di tutte le pareti interne è stata per il bianco. Lo stesso bianco, così come lo stesso stile essenziale si ritrova anche in tuti i dispositivi per il controllo dell’energia elettrica.Se è vero che spesso è il dettaglio a fare la differenza, tra le tonalità delle pareti e del parquet si scorgono pulsanti e comandi della, incorniciati da placche in metallo color bianco matt e inseriti perfettamente in questi ambienti. Continuità estetica e toni discreti per un’immersione totale effetto total look.