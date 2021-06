Nurith: 35 anni di passione, esperienza e qualità nel mondo dei serramenti

17/06/2021 - Tutto ha inizio a Ginosa (TA) quando nel 1986 tre piccoli operatori del settore decisero di unirsi per portare avanti il loro sogno dando vita alla Pvc-infissi snc, che nel 1990 è diventata Nurith Srl e nel 2005 Nurith S.p.A., una crescita dovuta all’apprezzamento del lavoro che da sempre ha l’obiettivo di offrire infissi di elevata qualità. Nel 2020 ulteriore passo dell'azienda: una nuova unità produttiva a Bondeno di Gonzaga (Mantova), in Lombardia, denominato "NURITH - NORD".



Le prime difficoltà incontrate dai tre soci riguardavano l’utilizzo del pvc nella realizzazione degli infissi, scegliere questo materiale all’epoca era rischioso e azzardato perché non si conosceva ancora il materiale e la sua durabilità nel tempo ma con il passare degli anni si è rivelata la scelta giusta nel perseguimento del loro obiettivo.



Il pvc infatti offre numerosi vantaggi che vanno da un ottimo impatto ambientale alle alte prestazioni riguardo l’isolamento termico e acustico offrendo dei prodotti qualitativamente elevati in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dei clienti. I successi ottenuti negli anni hanno portato l’azienda ad espandersi fino alla costruzione di tre nuovi stabilimenti, due destinati alla produzione di infissi in PVC e uno alla produzione di oscuranti in alluminio.



Oggi l’azienda Nurith ha un fatturato di oltre 21,5 milioni di euro, 151 dipendenti e una rete di oltre 400 rivenditori con un mercato di riferimento nazionale che punta che a coprire tutte le province italiane con agenti, venditori e installatori altamente specializzati. Tutto basato su una filosofia di gruppo che consiste nel dare valore al rapporto umano ascoltando le esigenze dei clienti-partner.



Affidarsi ad un’azienda che opera con passione nel settore degli infissi e serramenti da 35 anni è sinonimo di garanzia e sicurezza. Alcune testimonianze raccolte confermano che infissi installati 30 anni fa sono ancora perfettamente funzionanti ed efficienti, ma non solo, assistenza e ricambi sono sempre garantiti anche a distanza di tempo.



