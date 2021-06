Dal Demanio gara per progettazioni e servizi in BIM per 2,7 milioni di euro

23/06/2021 - Verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico tecnologico e impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica, da restituire in modalità BIM, per alcuni complessi immobiliari della regione Lazio (escluso il territorio di Roma).È l’oggetto di un bando con procedura aperta pubblicato dalla Direzione del Lazio dell’Agenzia del Demanio. Il valore complessivo dell’appalto, suddiviso in 3 lotti geografici, è di quasi(2.686.306,55 euro). Ciascun operatore può concorrere all'assegnazione di un solo lotto.Lotto 1: immobili in- importo a base d’asta: 939.433,73 euro;Lotto 2: immobili in- importo a base d’asta: 886.869,58 euro;Lotto 3: immobili in- importo a base d’asta: 860.003,24 euro.Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per le offerte c’è tempoprossimo.