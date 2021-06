Infrastrutture, Ministro Giovannini: ‘nuovi commissari per sbloccare 40 opere’

09/06/2021 - Sarà presentato nei prossimi giorni dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) un nuovo elenco di 40 opere infrastrutturali, per un valore complessivo di circa 13 miliardi di euro, da realizzare con l’aiuto di commissari straordinari.Lo ha annunciato ilin una intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’ nella quale ha anticipato anche la imminente istituzione di una specifica Unità di contatto del Ministero che darà supporto ai commissari per la preparazione dei bandi di gara e il dialogo con i territori, proponendo le pratiche migliori, nel rispetto dei principi della sostenibilità.Delle 40 opere da commissariare, Giovannini ha indicato le 4 principali:alcuni interventi legati alle- leRicordiamo che le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 sono già state destinatarie di un miliardo di euro per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali, stanziato con la Legge di Bilancio del 2020 enei mesi successivi.L’elenco che sta per essere presentato si aggiungerà a quello di, per le quali, in aprile, sono statie pubblicate sul sito del MIMS le schede di dettaglio e i cronoprogrammi.È ancora allo studio un altro, sul quale. Quando gli elenchi ufficiali saranno resi noti dal Ministero avremo contezza delle infrastrutture che saranno effettivamente cantierizzate.