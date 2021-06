In vigore il DL Semplificazioni, ecco le novità per edilizia e appalti

Superbonus con CILA e senza stato legittimo degli immobili

Una cabina di regia, una segreteria tecnica, il

il Servizio centrale per il PNRR monitoreranno l'andamento degli investimenti e, seguendo le procedure fissate, proporranno interventi normativi in grado di rimuovere eventuali ostacoli.

01/06/2021 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri ed è in vigore da oggi il, il DL Governance e Semplificazioni, necessario per ottenere la prima tranche del Recovery Fund ed avviare i grandi cantieri per la ripartenza del Paese.Il decreto contiene una serie di novità per l’edilizia e i lavori pubblici. La normativa sugli appalti è stata riscritta con deroghe e semplificazioni : alcune sono destinate a tutte le gare, mentre altre sono riservate agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo complementare (PNC). È inoltre previsto un iter spedito per 10 opere prioritarie. Tutto il processo che va dalla progettazione alla realizzazione delle opere del PNRR e del PNC sarà gestito da una nuova struttura di governance.Gli interventi agevolati con il Superbonus, tranne quelli che comportano la demolizione e ricostruzione dell'edificio, potranno essere realizzati con CILA . Non sarà richiesto lo. La rimozione delle barriere architettoniche entra tra gli interventi trainati. Il Superbonus è infine esteso a case di cura e ospedali.Il subappalto affronterà un processo di progressiva liberalizzazione. Fino al, il tetto del subappalto sarà elevato al(fino ad ora era in vigore il limite al 40%). Sono vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.Dal 1inizierà la. Le Stazioni Appaltanti dovranno adeguatamente motivare le prestazioni e le lavorazioni che dovranno essere eseguite dall’aggiudicatario. I limiti saranno giustificati solo dalle particolari caratteristiche o dalla complessità delle prestazioni, dalla necessità di rafforzare i controlli sulle attività di cantiere, tutelare le condizioni di lavoro, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Il decreto abroga anche il trattamento speciale riservato alle opere specialistiche e superspecialistiche, per le quali fino ad ora era rimasto in vigore il limite del 30% al subappalto.Fino al, sarà consentito l’, anche senza consultazione di più operatori economici, per i lavori di importo inferiore a 150mila euro e per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo inferiore a 139mila euro (fino ad oggi la soglia è stata fissata a 75mila euro).Per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo compreso tra 139mila euro e le soglie europee, si potrà utilizzare lainvitando almeno 5 operatori. Bisogna osservare che la soglia europea per le gare aggiudicate dalle Amministrazioni centrali ammonta proprio a 139mila euro, quindi in questo caso la liberalizzazione è totale. La soglia europea delle gare aggiudicate da altre Amministrazioni ammonta invece a 214mila euro. Per queste gare resta quindi una differenziazione delle procedure.Si utilizzerà la procedura negoziata, con invito a 5 operatori, anche per idi importo compreso tra 150mila euro e un milione di euro. Neidi importo compreso tra un milione di euro e le soglie europee (5,35 milioni), si dovranno invitare almeno 10 operatori.Per la realizzazione delle opere, finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, è nominato un responsabile unico del procedimento. Le Stazioni Appaltanti, in caso di urgenza, possono utilizzare lasenza pubblicazione del bando.È inoltre consentito l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del. L’affidamento può avvenire mediante l’acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta o mediante offerte aventi per oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In tutti i casi, il prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva, quello per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.Sono previsti punteggi premiali per l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici e di piattaforme interoperabili.Il parere del CSLP è previsto solo per i progetti di fattibilità relativi a lavori di competenza statale o finanziati dallo Stato almeno per il 50% e di importo superiore a 100 milioni di euro.Il decreto individua una procedura semplificata per la realizzazione delle 10 opere contenute nell’Allegato IV. Si tratta di:1) Realizzazione2) Potenziamento(opere di adduzione);3) Realizzazione della4) Realizzazione della5) Realizzazione della6) Potenziamento della7) Realizzazione delle opere di derivazione della(Campania);8) Messa in sicurezza e ammodernamento del(Lazio);9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del(progetto Adriagateway);10) Realizzazione dellaIl progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a queste opere deve essere trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Comitato Speciale del CSLP lo esamina entro 15 giorni ed indica le eventuali integrazioni alla Stazione Appaltante, che deve provvedere entro 15 giorni. Il Comitato Speciale esprime il parere entro 30 giorni dalla ricezione del progetto o entro 20 giorni dalla ricezione del progetto modificato. In caso di inerzia, scatta il silenzio assenso. Sono previsti tempi brevi anche per la preventiva verifica dell'impatto ambientale e dell'interesse archeologico, cui è stata destinata una corsia preferenziale. Per la conciliazione di tutti gli interessi in gioco, è previsto l'utilizzo della Conferenza di servizi in forma semplificata e l'eventuale modifica delle norme che regolano il dibattito pubblico. Per evitare che gli iter più spediti possano incepparsi, l'attuazione del PNRR