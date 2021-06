Rigenerazione urbana, superbonus e Piano Casa nella nuova legge delle Marche

Rigenerazione urbana, superbonus e Piano Casa

30/06/2021 - L’Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato la proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale “” che modificherà lae la“Una bella mano per far ripartire questa regione e ridare un effettivo riavvio al settore edilizio, anche in termini di semplificazione amministrativa” ha commentato l’assessore all’Urbanistica, Stefano Aguzzi.La legge, secondo l’assessore, è “diffuse sul territoriocomplessivo degli edifici, agevolando quindi le imprese, ma anche i cittadini”.La proposta di legge - spiega la nota della Regione - fornisce la definizione di ‘rigenerazione urbana’, necessaria per poter usufruire del superbonus 110%.Vengono stabilite le procedure necessarie perfinalizzate a interventi di rigenerazione urbana, prevedendo la possibilità diInoltre, attraverso una, la proposta di legge riconduce le opere di, già previste per legge, con possibilità didelle volumetrie esistenti, alla categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia che possono, quindi,e la riduzione degli oneri.In attesa “della nuova legge urbanistica regionale - ha specificato Aguzzi - il provvedimento fornisce una definizione uniforme sul territorio e contribuisce a ridare un effettivo riavvio del settore edilizio, anche in termini di semplificazione amministrativa. Questo è sempre più necessario in base all’esigenza die di una conformazione omogenea e unitaria dell'assetto urbanistico del territorio regionale”.