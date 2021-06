Superbonus 110%, la Basilicata ne agevola la fruizione

11/06/2021 - Al fine di agevolare i propri cittadini interessati ad usufruire del superbonus 110%, la Regione Basilicata ha prorogato alcune scadenze relative, in particolare, al recupero di sottotetti, seminterrati e interrati e al rilascio di titoli in sanatoria.Con la, viene differito al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale i sottotetti e locali seminterrati e interrati devono essere esistenti per poter essere recuperati, e al 31 dicembre 2022 i termini per la procedura di rilascio del titolo in sanatoria da parte dei Comuni.“Si tratta - spiega la relazione illustrativa - di una questione stringente sia per le esigenze connesse a queste tipologie di interventi edili, sia per ilper gli interventi di efficienza energetica, riqualificazione antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici”.“La legge da noi presentata - spiegano i promotori, i consiglieri regionali di Forza Italia Enzo Acito, Gerardo Bellettieri e Francesco Piro - è stata a lungo attesa ed è concepita per rispondere alle necessità dei lucani di”.Nello specifico, si modifica la LR 8 del 4 gennaio 2002 al fine diil termine per il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti. “Questo - spiegano - in linea con le recenti norme nazionali, applicabili sugli interventi di efficienza energetica, sulla riqualificazione antisismica, sull'installazione di impianti fotovoltaici previsti per diverse classi di edifici, compresi i sottotetti e i locali seminterrati ed interrati”.Ulteriore modifica è la proroga della. “La chiara finalità è quella di permettere ai Comuni di completare i procedimenti di sanatoria in corso e di adottare l’atto abilitativo finale, estendendo il termine ultimo al 31 dicembre 2021 in virtù dell’elevato numero di pratiche in attesa di compimento, a causa soprattutto delle conseguenze dell’emergenza Covid19” - concludono.La Basilicata è tra le Regioni che stanno legiferando per agevolare i cttadini nell’accesso al superbonus, come l’e la