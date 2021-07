AZIENDE Canon è membro dell’AFIL: l’eccellenza tecnologica al servizio dell’Industria 4.0 di Canon Canon Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia, il Cluster Tecnologico Lombardo per il manifatturiero avanzato

30/07/2021 - Canon è lieta di annunciare l’ingresso nell’Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia (AFIL). Si tratta del Cluster Tecnologico Lombardo per il manifatturiero avanzato, frutto di un processo guidato da Regione Lombardia, volto alla creazione di soggetti che favoriscono l’aggregazione tra i diversi attori regionali attivi nel campo della Ricerca e Innovazione all’interno delle aree prioritarie identificate nella Smart Specialization Strategy (S3) regionale.



AFIL, un sistema moderno e funzionale che favorisce ricerca e innovazione nel settore manifatturiero avanzato, promuove le migliori pratiche e le tecnologie abilitanti, in modo da supportare e sviluppare la leadership e la competitività del sistema produttivo lombardo.



In questo contesto, Canon porterà la propria competenza con l’obiettivo di supportare le aziende del manifatturiero nel loro processo di trasformazione digitale delle loro soluzioni industriali e produttive ma anche di tutta la Supply Chain, con l’introduzione di automazione intelligente in produzione e di strumenti di machine vision, aiutandole a definire un percorso di aggiornamento dei processi.



“Per una pronta ripartenza dell’economia del nostro paese, profondamente segnata dagli avvenimenti dell’ultimo anno e mezzo, dobbiamo pensare al digitale come l’elemento abilitante e promuoverne l’adozione presso le imprese manifatturiere italiane, cuore pulsante del nostro Paese”, ha commentato Andrea Romeo, Country Director Imaging Technologies and Communication Group di Canon Italia.



“Far parte di un tavolo di lavoro come quello di AFIL, che collega imprese, Università, Enti di Ricerca ed Associazioni, favorendo la collaborazione e promuovendo l’innovazione, non può che essere per noi uno stimolo ulteriore per supportare la crescita e la competitività del settore”.



“La missione di AFIL - ha commentato Giacomo Copani, Cluster Manager di AFIL- è quella di favorire la creazione di filiere di innovazione regionali di eccellenza, in cui le imprese, Università, Centri di Ricerca e Associazioni collaborino per affrontare le grandi sfide del momento, tra cui quella della digitalizzazione.



Il Cluster è un acceleratore di innovazione che, insieme a Regione Lombardia, inserisce tali filiere nelle catene del valore europee e indirizza le politiche per la realizzazione dei progetti prioritari definiti dai sui Soci.



Il commitment delle grandi imprese è molto importante in quanto esse possono giocare il ruolo di “champion” regionali in grado di aggregare l’ecosistema sulla base di visioni industriali di lungo periodo. Siamo quindi felici di accogliere Canon tra i nostri Soci e siamo certi che potrà fornire un importante contributo per lo sviluppo di tutte le Strategic Communities di AFIL, in particolare quella sull’Intelligenza Artificiale e la Digital Transformation”.



L’impegno di Canon per il settore manifatturiero si concretizza con una value proposition specializzata che recentemente si è arricchita di soluzioni abilitanti “Software Development Kit” (SDK) progettate per rispondere alle nuove sfide dettate dalla digitalizzazione dei processi produttivi.



Tali soluzioni coniugano la leadership indiscussa di Canon nel campo dell’Imaging con la più avanzata tecnologia dei prodotti Photo e Video che l’azienda giapponese ha sviluppato negli anni, offrendo all’imaging industry un portafoglio di strumenti personalizzabili, veri e propri agevolatori d’integrazione delle tecnologie Canon all’interno delle architetture software e hardware delle più svariate realtà industriali.



Per supportare e agevolare l’utilizzo di questo portafoglio di strumenti per l’integrazione in ambito Industria 4.0, Canon ha organizzato una serie di webinar gratuiti a cadenza mensile tenuti dai suoi esperti che illustrano le soluzioni, condividendo casi d’uso concreti. Ciascun webinar, della durata di un’ora, è l’occasione per entrare nel vivo di una delle tantissime applicazioni che gli SDK di Canon rendono possibili.

Per conoscere il ciclo di webinar e registrarsi è possibile visitare la pagina Business Insights del sito web di Canon.