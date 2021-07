CSPFea: ingegneri Civili e Ambientali, sempre più richiesti e sempre più introvabili

07/07/2021 - Ecobonus, sisma-bonus, sicurezza delle infrastrutture e sostenibilita` ambientale. Sono queste le parole chiave che descrivono un mercato del lavoro sempre piu` a caccia di ingegneri civili e ambientali. Secondo i dati di AlmaLaurea del 2021, a cinque anni dal conseguimento del titolo di studio, si registra un tasso di occupazione superiore al 90%, con un reddito mensile compreso tra i 1.453 e i 1.477 euro. Si tratta, senza alcun dubbio, di una delle figure piu` richieste dal mercato del lavoro in questo momento. Un trend che sara` confermato anche nei prossimi mesi.“Gli ingegneri Civili e gli Ingegneri Ambientali – dichiara Davide Boati, Executive Director di Hunters Group, societa` specializzata nella ricerca e selezione di personale qualificato – sono professionisti altamente specializzati ed estremamente richiesti in questo momento. Si occupano, ad esempio, di progettare e sviluppare ponti, strade o gallerie, ma anche del monitoraggio delle infrastrutture. Hanno un compito molto preciso e delicato (progettare l’intero processo di costruzione, messa in sicurezza e verifica delle grandi infrastrutture) ed e` per questo motivo che sono molto richiesti dalle aziende che, molto spesso, faticano a coprire le posizioni vacanti. Non dimentichiamo inoltre che l’opinione pubblica si e` fortemente sensibilizzata sulla cura e la messa in sicurezza di ponti e gallerie dopo il terribile avvenimento che ha visto protagonista la Liguria nel 2018, il che getta un cono di luce sulla funzione ricoperta dai progettisti in questo ambito”.Questo settore – che secondo i recenti dati pubblicati da OICE (l’associazione delle organizzazioni di ingegneria e di architettura e di consulenza tecnico-economica) relativi alle gare per appalti integrati muoverebbe 830,7 milioni di euro (con un importo dei servizi stimato in 31,9 milioni di euro), in crescita del 112,8% in termini numerici e del 375% per valore – e` estremamente importante ed e` per questo motivo che Hunters Group continua a lavorare per offrire un supporto prezioso a tutte le aziende a caccia di talenti in questo ambito. E la partnership con CSPFea rappresenta il primo passo.