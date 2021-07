Gruppo CEM e CTE consolidano il progetto di distribuzione Pianoplan

30/07/2021 - Il progetto di distribuzione, avviato lo scorso marzo tra il gruppo CEM e, azienda costruttrice di piattaforme per lavoro aereo autocarrate e semoventi, si consolida grazie alla valorizzazione delUn progetto commerciale nato a seguito della sempre più crescente richiesta di prodottisul territorio nazionale e di un programma di continua diffusione del brand, in particolar modo nell’area commerciale di azione dicomprendente Valle D’Aosta, Lombardia, Liguria e Piemonte.Il trasportatore su scala cingolato a batteria Pianoplan Verticale, lanciato sul mercato nel 1995, trova nel nuovo accessorio Forche nuove potenzialità al modello base con l’obiettivo di rendere il Pianoplan ancora più versatile. Esso permette di caricare materiale pesante e ingombrante senza richiedere alcuno sforzo fisico da parte dell’operatore.Semplice e funzionale, risulta essere l’utilizzo dell’in quanto consente di sollevare il carico utilizzando due forche, montate su un trolley rotante. In tal modo è possibile caricare un oggetto, portarlo in posizione orizzontale e, se necessario, ruotarlo per adagiarlo sul pianale.Molto apprezzato sul mercato, sono numerosi i punti di forza dell’accessorio:- Timone reclinabile;- Carrello scorrevole per regolare l’altezza delle forche;- Grande capacità di sollevamento;- Base delle forche rotante per posizionare in sicurezza il carico;- Cingoli con movimento indipendente e adattabili alle superfici;- Stabilizzatori rinforzati per una migliore stabilità durante il caricamento.Inoltre, tra gli elementi tecnici che caratterizzano l’accessorio Forche è importante considerare una portata massima di 350 kg con stabilizzatori standard e di 500 kg con stabilizzatori extra large, un’altezza massima di carico di 1.100 mm e una rotazione di 360° continui del carrello.Uno strumento fortemente innovativo e di qualità che si presenta come ottimo alleato per clienti presenti e futuri.