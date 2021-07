I cementi creativi Isoplam tra le meraviglie del Chia Laguna Resort

09/07/2021 -si inserisce tra le meraviglie paesaggistiche della Baia di Chia, nel, dove si intrecciano da un lato tratti costieri con spiagge spettacolari e dall’altro l’entroterra aspro e montuoso del Parco naturale del Basso Sulcis.Il Resort ha di recente inaugurato la stagione estiva, dopo unprocesso diche ha mescolato l’autenticaa un’, costellata di ogni comfort.dell’intero complesso ricettivo è stato fin dall’inizio lo spirito del, la suae le. Le peculiarità del territorio hanno infatti orientato la scelta dei materiali nel preciso intento di creare un continuum tra la struttura e il contesto ambientale in cui è immersa, senza dimenticare le esigenze funzionali e abitative legate al mondo dell’ospitalità. Italian Terrazzo di Isoplam sono tra le soluzioni impiegate per il Resort: cementi creativi a basso e bassissimo spessore, che con la loro versatilità hanno risposto alla volontà progettuale di enfatizzare il contesto e offrire, al contempo, tutti i requisiti tecnici richiesti da una struttura di alto livello.Microverlay èdi Isoplam che,unisce laallaAppositamente formulata per rasature decorative continue, Microverlay non solo si adatta ad ogni stile architettonico grazie all’disponibili, ma le suesono formulate ine sono, così da non rilasciare sostanze dannose per le persone e l’ambiente.Particolarmente indicata per le ristrutturazioni, Microverlay presenta, che fanno sì possa essere, per mezzo di opportuni primer,. Grazie alle sue proprietà idrorepellenti, può essere utilizzata anche come. Le, inoltre, rendono Microverlay ideale per l’hotellerie, nonché per qualsiasi ambiente interno ed esterno, privato e pubblico.Italian Terrazzo di Isoplam, combinando – in pochi centimetri di spessore – le migliori performance del cemento concome graniglia di marmi pregiati, sassi di fiume o pietre naturali. Il fatto di poter, favorisce da un lato una riduzione di tempi e costi e permette, dall’altro, di dare forma ad unaItalian Terrazzo offre la possibilità di, dando vita non solo a superfici di grande effetto, ma anche congrazie allacolorata e additivata che viene aggiunta alla composizione. Con la finitura “sasso a vista”, inoltre, risulta essere un’ottima, che ben si presta a bordi piscina, parchi tematici, villaggi vacanze e strade con pendenza.