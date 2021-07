MHI si aggiudica il 18° Press, Outdoor & Promotion Key Award

14/07/2021 - Martedì 13 luglio 2021 alle ore 18.00 su Mediakey.tv, si è svolta la cerimonia ufficiale, che ha proclamato vincitrice del 1° PREMIO la Campagna Stampa 2021 ‘La tua serie preferita? KIREIA ’ di Mitsubishi Heavy Industries , nella categoria A2 – Family Lifestyle.L’evento è stato trasmesso dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano in Via San Vittore 21. Ha condotto questa Edizione 2021 Giorgia Surina.L’agenzia MEDIAMORPHOSIS ha ideato per il Gruppo Termal il concept vincente #LaTuaSeriePreferita, sviluppandolo all’interno di una campagna cross-mediale declinata su stampa, TV e ulteriormente valorizzata dal dipartimento di comunicazione del Gruppo, tramite un’efficace condivisione sui canali web e social, portali di settore e pubblicazione di una brochure digitale.L’obiettivo, centrato dal progetto, è stato quello consolidare la conoscenza del brand Mitsubishi Heavy Industries e dei suoi prodotti, rendendo protagoniste le famiglie e le loro case, a livello visivo ed emozionale, in un momento storico, come quello che attualmente viviamo, in cui anche le più semplici abitudini quotidiane acquisiscono sensibilmente valore.Il Press Outdoor & Promotion Key Award è il riconoscimento, promosso da Media Key Events, dedicato alla comunicazione pubblicitaria su stampa, Out of Home, comunicazione promozionale e progetti packaging.