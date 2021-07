Edilizia residenziale sociale, assegnati 219 milioni di euro alle Regioni

Edilizia residenziale sociale, fondi che vengono da lontano

07/07/2021 - Sono stati assegnati a 17 Regioni i 219 milioni di euro destinati ai progetti di edilizia residenziale sociale.Con il decreto 193 del 3 maggio 2021 , pubblicato il 5 luglio scorso, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e i relativi programmi di edilizia residenziale sociale.- Lombardia - 47,7 milioni di euro;- Sicilia - 22,5 milioni di euro;- Lazio - 21,4 milioni di euro;- Piemonte - 20,9 milioni di euro;- Emilia Romagna - 20,8 milioni di euro;- Toscana - 17 milioni di euro;- Veneto - 16 milioni di euro;- Puglia - 14 milioni di euro;- Liguria - 7,5 milioni di euro;- Calabria - 7,4 milioni di euro;- Friuli Venezia Giulia - 6 milioni di euro;- Sardegna - 5,8 milioni di euro.- Marche - 4,8 milioni di euro;- Abruzzo - 3,2 milioni di euro;- Basilicata - 2,4 milioni di euro;- Molise - 617 mila euro;- Valle D’Aosta - 450 mila euro.La Campania e l’Umbria saranno finanziate successivamente con un nuovo provvedimento., le Regioni dovranno comunicare al MIMS:- le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;- la data di avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori;- il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1 dell’allegato 2 al decreto.Il termine è esteso alda oggi qualora la Regione decida di indire unLe risorse sono a valere sulla somma di 250 milioni di euro di cui alladel CIPE, giacenti sul fondo L del conto corrente n. 20127 “Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali” gestito da Cassa depositi e prestiti.I fondi, lo ricordiamo, sono previsti dallae assegnati alle Regioni con diverse delibere CIPE negli anni 1978, 1979, 1982, 1985, e poi nel 1994 e 1995.Dopo alcuni anni di ‘letargo’,, il CIPE ha aggiornato gli indirizzi programmatici per l’utilizzo delle risorse finanziarie residue giacenti sul fondo,alla realizzazione del programma integrato di edilizia residenziale sociale sovvenzionata e agevolata.Nel 2019 i fondi sono stati ripartiti tra le Regioni con ile il Ministero ha chiesto alle Regioni di proporre gli interventi da realizzare; nei mesi successivi le Regioni hanno consegnato proposte per complessivi 219 milioni di euro., proposto dall’allora ministra Paola De Micheli, che ha sbloccato l’erogazione delle risorse. Quel decreto è finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale.