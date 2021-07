Ferrovie, via libera a nuovi finanziamenti per 31,69 miliardi di euro

Infrastrutture ferroviarie e viarie



29/07/2021 - Infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post-sisma nella regione Abruzzo, aree montane. Sono gli ambiti interessati dai provvedimenti approvati martedì dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto dalla Ministra per il Sud e la coesione territorialeIl Cipess ha espresso parere favorevole sull’aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del. che permette di contrattualizzaredi cui:- 12,7 miliardi di euro dal(PNRR);- 10,5 miliardi dal DL 59/2021 (Fondo complementare al PNRR);- 3,8 miliardi dalla legge di bilancio 2020 - 3,7 miliardi dalla legge di bilancio 2021 - circa 1 miliardo da altre fonti.Sono state, inoltre,. Il valore del portafoglio investimenti dell’aggiornamento 2020-2021 si attesta a, rispetto aidell’aggiornamento 2018/2019.I nuovi interventi consentiranno di(in particolare si segnalano 9,4 miliardi per l’AV/AC Salerno-Reggio Calabria), puntare su alta velocità e velocizzazione della rete,e potenziare nodi e direttrici ferroviarie.sono diretti, tra l’altro, per circa 17,3 miliardi di euro per interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale; per circa 3,6 miliardi per tecnologie per la circolazione e l’efficientamento; 2,8 miliardi per interventi realizzati per lotti costruttivi; 2,7 miliardi per sicurezza, ambiente e adeguamento ad obblighi di legge; 2,4 miliardi per la valorizzazione delle reti regionali e 2 miliardi per le città metropolitane.Il Comitato ha approvato l’aggiornamento 2020 del Contratto di Programma 2016-2020 tra MIMS e ANAS con le risorse assegnate al Fondo Unico ANAS, nell’ambito della legge di bilancio del 2020 pere al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con la legge di bilancio del 2021 per 1,253 miliardi di euro. Le risorse sono destinate a manutenzione programmata, interventi dinelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016, Fondo progetti e altri interventi.Il Cipess ha approvato il progetto definitivo del “: attrezzamento settore G” ai fini del rinnovo del vincolo preordinato all’esproprio (VPE) e della dichiarazione di pubblica utilità (DPU).In materia di politiche di coesione il Cipess ha approvato il finanziamento integrativo, pari aNell’ambito delle azioni volte a, la Marina Militare sta procedendo con un programma di adeguamento e ammodernamento della Base Navale in Mar Grande che consentirà la dismissione dell’ex Stazione Torpediniere situata sulle sponde del Mar Piccolo e laIl Comitato ha approvato l’assegnazione di risorse, per un importo complessivo di(a valere sul ciclo di programmazione FSC 2021-2027) per la costituzione dia valere sulle risorse della Legge di Bilancio 2021 finalizzate a favorire, nell’ambito dell’economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo Settore.Il CIPESS, sempre in materia di coesione territoriale, ha approvatoper il finanziamento di interventi connessi al contrasto dell’emergenza COVID 19 e al CIS di Taranto, nonché i piani sviluppo e coesione delle città metropolitane diIl Cipess ha approvato, nell’ambito del programma di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2009 nella regione Abruzzo, il secondo Piano annuale per il Settore di intervento di ricostruzione pubblica relativo alladella città di L’Aquila e dei territori colpiti dal sisma.Il Comitato ha, infine, approvato il riparto delannualità 2020 e 2021 pari ae il riparto, per l’esercizio 2021, delle risorse destinate al co-finanziamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le Amministrazioni centrali e le Regioni e le cosiddette funzioni orizzontali pari a 2,81 milioni di euro.