Palestre e mense scolastiche, 130 milioni di euro per riqualificarle

Palestre e mense scolastiche, un bando per riqualificarle

01/07/2021 - Rendere le palestre e le mense non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento, per incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e favorire il tempo pieno.Sono questi gli obiettivi dell’ Avviso pubblico per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento pubblicato dal Ministero dell’Istruzione nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Al Bando Possono partecipare tutti gli enti locali, con riferimento a uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico statale di cui sono proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza, delle RegioniSono ammesse le seguenti tipologie di intervento:1. Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle, dellee/o diadibiti ad uso didattico;2. Adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento diPer la prima tipologia, l'importo massimo finanziabile è di; per la seconda tipologia è invece pari a. La dotazione complessiva del bando è pari aPer ciascun edificio scolastico è possibile candidare una sola tipologia di intervento. I comuni e le Unioni di comuni potranno presentare al massimo 2 candidature per 2 diversi edifici scolastici e 2 progetti. I comuni capoluoghi di provincia, le province e le città metropolitane potranno presentare al massimo 4 candidature per 4 diversi edifici scolastici e 4 progetti.L’ente locale che intende presentare la candidatura deve essere in possesso di almeno unapprovato dall’organo competente dell’ente prima della presentazione della candidatura.Le graduatorie sono redatte per Regioni sulla base dei punteggi assegnati- vetustà degli edifici, con priorità a quelli costruiti prima del 1970;- numero di studenti e studentesse presenti nell’istituzione scolastica;- intervento rientrante nella programmazione triennale nazionale 2018-2020;- zona sismica;- tasso di deprivazione territoriale, rilevato dall’ISTAT;- livello di disagio negli apprendimenti sulla base delle rilevazioni INVALSI;- tasso di abbandono scolastico registrato nella scuola candidata;- eventuale presenza di una vigente ordinanza di chiusura o dichiarazione di inagibilità.Gli enti locali interessati devono presentare la propria candidatura al link http://www.istruzione.it/pon/, previa richiesta di accreditamento al link https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso,Riceveranno il finanziamento gli enti locali utilmente collocati nei limiti delleI lavori dovranno essere ultimati in tempo utile per essere, in coerenza con la chiusura della Programmazione operativa PON “Per la Scuola” 2014-2020. Pertanto, il Ministero indicherà le tempistiche per l’affidamento della progettazione e dei lavori a pena di decadenza.