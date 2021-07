Ponti e viadotti, pronti 1,15 miliardi di euro per la messa in sicurezza e la sostituzione

20/07/2021 - Province e Città metropolitane avranno a disposizione 1,15 miliardi di euro per mettere in sicurezza i ponti e viadotti esistenti e realizzarne di nuovi in sostituzione di quelli con problemi strutturali.È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ildel Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) che ripartisce 1 miliardo e 150 milioni di euro (350 milioni per il 2021, 450 milioni per il 2022 e 350 milioni per il 2023) tra le Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia. Le risorse sono state distribuite sulla base di tre parametri: consistenza della rete viaria; parco circolante mezzi; vulnerabilità fenomeni naturali.In percentuale, i fondi sono così suddivisi:Emilia-Romagna - 10,96%Lombardia - 10,62%Toscana - 10,11%Sicilia - 8,22%Campania - 7,6%Piemonte - 6,83%Veneto - 6,6%Lazio - 6%Calabria - 5,68%Puglia - 5%Abruzzo - 4,68%Marche - 4,5%Liguria - 3,29%Sardegna - 3,17%Umbria - 2,24%Molise - 2,19%Basilicata - 2,18%I fondi dovranno essere utilizzati per lae per lain sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Tra le spese ammissibili ci sono: censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, monitoraggio strutturale, rilievi, studi e rilevazioni di traffico.Con la pubblicazione del DM 7 maggio 2021, la palla passa alle Province e alle Città metropolitane che devono avviare ilcontenente gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo e/o di ricostruzione, gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti ed i relativi costi, nonché il cronoprogramma degli interventi.