Superbonus 110%: al 1° luglio oltre 24mila interventi per un valore di 3,5 miliardi di euro

PNRR: l’edilizia al centro degli investimenti



Superbonus 110%: crescono gli interventi; ora serve la proroga

28/07/2021 - Per supportare la ripresa dell’Italia, occorre puntare sul sistema delle costruzioni.Gli investimenti previsti dal, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, hanno, spinta dalla ripresa del mercato immobiliare residenziale.Viaggia su due binari - edilizia pubblica ed edilizia privata - l’analisi condotta da SAIE Bari , la principale fiera delle costruzioni in Italia (presso la Nuova Fiera del Levante di Bari), sulla base dei dati elaborati dall’ANCE.Secondo lo studio, dei 222 miliardi di euro di investimenti del PNRR, quasi metà (48%) riguardano il settore delle costruzioni. Si tratta die, di questi,si prevede poi che il PNRR possa determinare per il comparto costruzioni una: nessun altro settore godrà di un effetto positivo così forte.Gli interventi previsti riguardano(29,55 miliardi di euro), l’alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0 (28,3 miliardi di euro), la, lae l’(con, ad esempio, il “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” e il “Piano asili nido e scuole dell’infanzia”).L’alta velocità ferroviaria - spiegano gli autori dello studio - merita un discorso a parte:(la Brescia-Verona-Vicenza, la Liguria-Alpi e la Verona-Brennero)(la Napoli-Bari, la Palermo-Catania-Messina e la Salerno-Reggio Calabria). Tutti questi lavori verranno ultimati entro il secondo trimestre 2026 e avranno un impatto diretto sul territorio e sulla vita dei cittadini.Secondo i dati Enea-Mise, al 1° luglio gli interventi agevolati con il superbonus sono stati oltre 24 mila, per un valore totale di quasi 3,5 miliardi di euro (+39,7% rispetto a maggio).Tra le regioni spicca la(con 3.293 interventi per un valore di 507 milioni di euro), seguita dal(3.111; 353 mln) e dal(2.383; 310 mln). Buone le performance delle quattro regioni meridionali più popolose:, tutte nella top10.L’elaborazione ANCE su dati Enea restituisce la fotografia di un incentivo che piace sia quando si tratta di- che determinano il 43% circa del valore degli interventiche sono caratterizzati da un importo medio che supera i 500mila euro - sia quando si tratta di(35%) che di(22%).Secondo gli organizzatori della fiera, dunque,rappresenta un successo per due motivi:, che veniva da un periodo complicato, eMa la priorità, adesso - secondo i promotori -, è rendere il superbonus sempre più sistemico con una. Solo così - sostengono - si potrà evitare di perdere importanti opportunità, incentivare nuove iniziative e, soprattutto, coinvolgere nella maniera più efficace gli istituti bancari, essenziali per finanziare gli interventi.