Rischio idrogeologico, in arrivo 220 milioni di euro

Rischio idrogeologico, i prossimi step

06/08/2021 - Le Regioni e le Province autonome riceveranno 220 milioni di euro per la difesa dal rischio idrogeologico.È stato registrato dalla Corte dei conti il DPCM del 18 giugno 2021 che contiene il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.Il DPCM 18 giugno 2021 prevede, in particolare, che le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, pari a, sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per essere destinate a interventi finalizzati, tra l’altro, allaLe quote più alte vanno a:(20,8 milioni di euro),(17,2 milioni),(17 milioni),(16,8 milioni),(16,7 milioni),(14 milioni), Lazio (13, 4 milioni), Puglia (13,4 milioni), Campania (13,3 milioni), Sardegna (13 milioni).Il decreto attua il Piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio da 11 miliardi di euroLe risorse sono dirette a finanziare interventi finalizzati al recupero e al, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, demandando l’attuazione degli interventi stessi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, e alle Province autonome.Una quotaassegnate può essere destinata alle spese didegli interventi.Nel DPCM 18 giugno 2021 sono, infine, individuati iper l’individuazione degli interventi nonché leEntro i primi giorni di settembre, le Regioni e le Province autonome, sentiti i Comuni e i Consorzi di bonifica, devono predisporre gli elenchi degli interventi e degli adeguamenti progettuali da finanziare, secondo i criteri di priorità allegati al DPCM,e presentarli alle Autorità di bacino per il parere.Acquisito il parere, le Regioni e le Province autonome devono approvare gli elenchi degli interventi e degli adeguamenti progettuali eche erogherà le risorse.