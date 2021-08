Come recuperare seminterrati ed interrati a fini abitativi

Recupero interrato e seminterrato: interventi di impermeabilizzazione

mediante l’uso della Ventilazione Meccanica Controllata (

Recupero interrato e seminterrato: interventi di isolamento termico

Recupero interrato e seminterrato: aeroilluminazione ed impianti tecnologici

27/08/2021 - Con l'obiettivo di contenere ile attuare una reale, alcune Regioni consentono di realizzare interventi per ilad uso abitativo, a condizione di rispettare le regole legate ai requisiti diVedremo quali sono gliper rendere abitabile un seminterrato; per tutti gli specifici aspetti procedurali ed amministrativi si rimanda, invece, alle singole leggi regionali a cui bisogna porre particolare attenzione.Secondo le “definizioni uniformi” del, un piano seminterrato è “il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio”. Mentre, un piano interrato è il “piano di un edificio il cui soffitto si trova a quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio”.Per rendere un interrato e un seminterrato abitabili, devono essere rispettati:- i parametri di aeroilluminazione;- le prescrizioni igienico-sanitarie;- le norme antisismiche e antincendio;- i requisiti di efficienza energetica e accessibilità.Questo vuol dire creare un ambiente che sia privo di umidità, isolato termicamente, aerato ed illuminato correttamente, sicuro ed efficiente. Gli interventi da progettare saranno quindi: l’, l’e gliL’impermeabilizzazione si occuperà dell’, dellee delLedi un interrato/seminterrato sono, pertanto, la soluzione tecnologica più efficace per renderleè quella di intervenire dall’esterno realizzando lungo il perimetro lo, ovvero un’intercapedine aerata, e provvedere alla sua impermeabilizzazione rivestendolo. Oltre all’impermeabilizzazione dello scavo, bisognerà predisporre unoche permetta lo smaltimento dell’acqua lontano dal muro, disperdendola attraverso gli strati profondi.Se non è possibile intervenire dall’esterno, la soluzione delè una valida alternativa per intervenire dall'interno. A cui, a seconda dei casi, è possibile abbinare degli interventi diretti sulle murature quali l’, da eseguirsi singolarmente o congiuntamente.Che si intervenga dall’esterno o dall’interno, solo quando la muratura interna si sarà asciugata si potrà intervenire per ripristinare la, prediligendo tipologie altamente traspiranti.Altro aspetto fondamentale è la, che non deve superare il livello di riferimento della concentrazione media annua definito dal D.Lgs. 101/2020, che per le abitazioni esistenti è di 300 Bq/m(Becquerel al metro cubo).Il radon è un gas radioattivo di origine naturale che si trova principalmente nei locali a diretto contatto con il suolo, perché il terreno è la fonte principale di cui questo gas. Ilattraverso le pavimentazioni e le pareti a contatto con il suolo che non sono state adeguatamente isolate, così come da tubature e canalizzazioni non ben sigillate.Il pericolo maggiore del gas radon è correlato all’inalazione: inspirato in quantitativi in eccesso e per periodi prolungati, può infatti provocare seri danni alla salute, in particolare ai polmoni. Se i valori di concentrazione del radon sono più alti delle prescrizioni regolamentari, bisogna adottarefinalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon o alla sua rimozione.La prima prevenzione è ladei locali nei quali è riconosciuta la sua presenza, poiché è un gas volatile capace di disperdersi rapidamente e facilmente nell’aria. Nel caso in cui la ventilazione naturale sia insufficiente, si può provvedere a forzare la circolazione d’aria mediante l’uso della).Altra soluzione ècrepe, fessure o microfessure presenti nei pavimenti e nelle murature con l’utilizzo di. Così come isolare gli interstizi attorno alle condotte di acqua, gas, elettricità, scarichi con materiale di tenuta a elasticità permanente.Nell’ottica di interventi di recupero e, quindi di una ristrutturazione totale, è opportuno utilizzareche impediscono la penetrazione del radon.L’isolamento termico si occuperà died evitare i problemi igrometrici tipici dell’ambiente interrato:, che fa condensare il vapore contenuto nell’aria del locale con il rischio di formazione diAnche in questo caso si potrà procedere, dove possibile, all’installazione di uno di unPer ridurre le dispersioni termiche si può isolare anche il soffitto; grazie a questo intervento anche le abitazioni al piano terra ne gioverebbero in termini di comfort termico.Inoltre, la realizzazione di uncosì come la, contribuiscono alQuando si parla di prescrizioni igienico-sanitarie la principale norma di riferimento è il, che definisce i requisiti minimi architettonici affinchè uno spazio sia abitabile: superfici abitabili minime, altezza minima, luce e rapporti aperture finestre, presenza di impianto di riscaldamento.Dalle leggi regionali in materia di recupero dei seminterrati ed interrati emerge che l’altezza minima da raggiungere in media è di 2,4 mt. Ai fini del, si potrebbe effettuare la rimozione di eventuali controsoffittature esistenti o l'abbassamento della quota di calpestio del pavimento (ad esempio quando si realizza il vespaio areato) o l'innalzamento del solaio sovrastante, sostituendolo con un. Vanno sempre verificati gli eventuali limiti che la normativa impone alle modifiche dell’altezza complessiva e della sagoma del fabbricato esistente.Per quanto riguarda il, ossia il rapporto tra la superficie del pavimento e quella delle finestre, è semplicemente risolto con la creazione di nuove aperture, ma non è sempre facile realizzarle. A volte, in questi casi, le norme vengono in soccorso con, come quella di realizzare aperture su pareti prospettanti rampe di accesso in trincea o optare per, ovvero un’apertura di aerazione ricavata in una delle pareti del locale che prende aria e luce dall'intercapedine.In Lombardia, ad esempio, i parametri aeroilluminanti possono essere garantiti anche mediante l'installazione di, anche se l'ausilio di illuminazione totalmente artificiale e aerazione totalmente attiva è concessa solo nei casi di destinazione commerciale/terziario, non ad uso abitativo.Il ricorso ad undeve garantire un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale e, in generale, sia gli impianti tecnologici per la ventilazione che quelli per l’illuminazione artificiale di interni devono essere conformi alle relative UNI in vigore.Per la realizzazione degli- impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria (ACS), impianto gas, impianti idrosanitari, impianti elettrici, ecc. - devono essere soddisfatti tutti i requisiti impiantistici previsti dalla normativa vigente. Quindi scarichi fumi ed esalazioni devono essere portati sul tetto. Qualora non ci siano soluzioni per, sarà necessario utilizzare impianti alimentati elettricamente come, fuochi a piastre ecc.In ultimo, si sottolinea che se il seminterrato o l’interrato sono, da un punto di vista urbanistico, una pertinenza dell’immobile residenziale principale, gli interventi di ristrutturazione possono essere agevolati con il