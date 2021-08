Asili nido e scuole dell’infanzia, finanziati 453 progetti

Il Fondo ‘Asili nido e scuole dell’infanzia’ e i destinatari



Ministro Bianchi: ‘con il PNRR continueremo a investire’

06/08/2021 - Sono 453 i progetti ammessi al finanziamento nell’ambito deldestinato ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Lo fa sapere il Ministero dell’Istruzione.Il Ministero pubblica il: elenco degli enti partecipanti all’Avviso pubblico (allegato 1), graduatoria divisa per tipologie di interventi ed enti (allegato 2) e assegnatari del finanziamento (allegato 3).La Regione che ottiene più risorse è la, con circa, seguita dalla, con circa, dalla Sicilia, alla quale saranno assegnati oltre 56,7 milioni per finanziare 31 progetti, dalla Puglia, con 56 milioni per 32 progetti, e dalla Calabria, che avrà a disposizione 53,2 milioni per 34 interventi.I 700 milioni di euro, come previsto dal Bando, sono stati così ripartiti:- 280 milioni per gli asili nido;- 175 per le scuole dell’infanzia;- 105 per i centri polifunzionali per servizi alla famiglia;- 140 milioni per la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati.Il Ministero ha ricevuto 2.654 richieste di finanziamento e ha ritenuto. Le risorse restanti saranno ridestinate, insieme alle economie, per loLe candidature degli Enti locali hanno riguardato per il 51,7% le scuole dell’infanzia, per il 23,9% gli asili nido, per il 17,9% i centri polifunzionali per la famiglia e per il 6,5% la riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati. Tra gli interventi previsti principalmente, quelli di, dio diSarà istituita unadei singoli progetti presso il Dipartimento per le politiche della Famiglia.Ricordiamo che queste risorse arrivano dal Fondo ‘Asili nido e scuole dell’infanzia’ da 2,5 miliardi di europer finanziare gli interventi, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.sono icon indice di(IVSM) superiore o uguale a 100 eA ottobre 2020, in sede di Conferenza Unificata, l'ANCI ha chiesto e ottenuto che ildelle risorse fosse attribuitoed ilOggi il comunicato del Ministero sottolinea chedelle risorse è stato destinato allee che le Regioni del Sud hanno ottenuto il 54,4% delle risorse totali.“L’educazione della fascia 0-6 anni - ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi - è una delle sfide sociali più importanti per il nostro Paese, che registra un grave ritardo rispetto alla media europea in questo settore. Con questo Avviso, soprattutto a favore delle aree con maggiori difficoltà”.“Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzadando risposta alle esigenze dei territori. Intervenire per l’infanzia vuol dire garantire pari opportunità di crescita a bambine e bambini, a prescindere dai contesti di provenienza, e favorire concretamente l’occupazione femminile” - ha concluso il Ministro.Segnaliamo, a tal proposito, che i servizi per i bambini da 0 a 2 anni in Italia variano(“Divario di cittadinanza” di Luca Bianchi e Antonio Fraschilla - Rubbettino Editore). Si tratta di servizi che, come ha ribadito anche il Ministro Bianchi, incidono significativamente sul tasso di occupazione femminile.