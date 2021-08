Palestre e mense scolastiche, assegnati 126 milioni di euro per la riqualificazione

Palestre e mense scolastiche, la selezione

Palestre e mense scolastiche, la graduatoria

23/08/2021 - Con un totale di circa 126 milioni di euro, sarà finanziata la realizzazione di 403 interventi di riqualificazione di palestre e mense scolastiche in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.È stata pubblicata ladeldi palestre, aree gioco, impianti sportivi a uso didattico e mense scolastiche, pubblicato lo scorso luglio.Sono state presentate in tutto 1.196 candidature: l’86% per interventi su palestre, aree gioco e impianti sportivi adibiti a uso didattico, e il restante per le mense scolastiche.Sono risultati ammissibili 368 interventi per le palestre e 35 per le mense scolastiche. Un totale di 403 interventi cui sono stati assegnati 125,8 milioni di euro.La Sicilia è la Regione che ha ottenuto più risorse (37,35 milioni per 125 interventi), seguita dalla Campania (35.6 milioni di euro per 111 interventi) e dalla Puglia (22 milioni di euro per 67 interventi).Le risorse provengono dai fondi Pon “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” e fanno parte della più ampia azione di riqualificazione degli edifici scolastici con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli ambienti, incentivare il tempo pieno e contrastare l’abbandono scolastico nelle Regioni del Sud.