Ingegneria, 12 società italiane nella top 225 a livello globale

02/08/2021 - “La crescita italiana all’estero conferma la resilienza del settore e rilancia sviluppi positivi sul post-pandemia”.È questo il messaggio lanciato dall’, l’Associazione confindustriale delle società di ingegneria e architettura, a valle della(Engineering News-Record), diffuse in questi giorni, che fanno il punto sulla presenza a livello mondiale delle società di ingegneria.Guardando alle statistiche, lehanno prodotto un ammontare di circa(erano 72,3 nel 2020)in cui sono basate con una flessione del 7,1% rispetto all’anno precedente.Guidano le americane che coprono il 21%, seguite dalle cinesi (11,4%). Poidel totale (in crescita rispetto all’anno precedente). L’Italia contribuisce alla classifica con il maggior numero di società (12) tra le principali 6 dell’Unione.A livello generale, per numero di società, escludendo raggruppamenti regionali,appena davanti a Corea e Giappone. Le italiane realizzano la maggior parte del loro fatturato estero in Africa seguita da Medio Oriente, Europa e Asia. La crescita nel continente africano colloca l’Italia terza tra gli europei per presenza in Africa, vicinissima a francesi e inglesi.Nella Top225,con un fatturato prodotto all’estero di 543 milioni (il 93% del totale). Seguonocon 187 milioni (72% del totale) e alcon 131,8 milioni (95% del fatturato complessivo), Al 130° posto si colloca IRD Engineering con 31,5 milioni (99% del totale), seguita di poco al 134° posto da Geodata Engineering con 27,4 milioni (89% del totale) e al 138° posto dalla Manens Tifs con 26,8 milioni (66% del fatturato complessivo).Al 142° posto Italferr con 25,1 milioni (9% del fatturato complessivo), seguita dalla SWS Engineering e dalla 3TI Progetti, rispettivamente al 156° posto con 18 milioni (70% del totale) e al 181° posto con 12,9 milioni (52% del fatturato complessivo). Al 185° Technital con 12 milioni pari al 38% del fatturato totale. Chiudono F&M Ingegneria e Politecnica Ingegneria rispettivamente al 199° posto con 10,2 milioni (44% del totale) e al 219° posto con 6,2 milioni (29% del totale).nel ranking e 4 entrano per la prima volta nella speciale classifica.Tutte le società realizzano il loro fatturato principalmente nel settore deifatta eccezione per Maire concentrata sul settore industry and petroleum.Le 12 società sono(Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Lazio, Trentino, Emilia-Romagna). Delle società OICE non italiane che hanno filiali nel nostro Paese, si segnalano in particolare Jacobs all’8° posto, Systra al 29° posto, Tractebel al 32° posto, Artelia al 46° posto, quest’ultima protagonista di un grande balzo in avanti.Per il Presidente OICE e CEO di Artelia Italia,, “il positivo risultato dell’ingegneria italiana organizzata, relativo al 2020, è segno che gli sforzi che si sono fatti per internazionalizzare le nostre aziende stanno dando ottimi frutti, nonostante il difficile momento. Le contrazioni indotte dalla pandemia hanno indebolito i mercati internazionali causando un rimescolamento dei trend di fatturato e di proiezione internazionale delle società, ma”.Per, Vice Presidente OICE con delega per l'internazionalizzazione e CEO di Rina Consulting, “è un motivo di grande soddisfazione vedere il progresso delle nostre società, ribadito anche in questo anno particolare da ENR;, con particolare riferimento al Central Asia, che conferma la bontà delle attività di Governo e della Farnesina sull’estero portate avanti in questi anni e alle quali come Associazione e società contribuiamo in modo attivo ed efficace”.Fonte: