Piccoli Comuni, ecco i destinatari della legge Realacci

16/09/2021 - Sembra un po’ più vicina la possibilità per i Comuni italiani sotto i 5.000 abitanti di ottenere risorse e strumenti per realizzare interventi di recupero e scongiurare lo spopolamento.È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ilche individua i 5.518 Comuni destinatari delle misure previste dalla Legge Realacci () per la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione dei relativi centri storici.La legge 158/2017, ricordiamo, introduce dellein abbandono o a rischio spopolamento da riconvertire in alberghi diffusi; prevede, inoltre, l’avvio di opere di manutenzione del territorio con priorità alla tutela dell’ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole, l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive insediate nei centri minori.I Comuni ricompresi nell’elenco sono stati selezionati in base ai: popolazione sotto i 5.000 abitanti, arretratezza economica, fenomeni di dissesto idrogeologico, significativo decremento dei residenti, difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri. Aha dato il suoe a distanza di otto mesiI piccoli Comuni potranno quindi avviare interventi per il recupero dei centri storici e per riconvertirli, ad esempio, in alberghi diffusi, opere di manutenzione del territorio e interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive.Potranno ancheda rendere disponibili per attività di protezione civile, volontariato, promozione dei prodotti tipici locali e turismo. Oltre a questo, la legge prevede misure per favorire la, una dotazione dei servizi più razionale ed efficiente,, la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta.Ma con quali risorse? La legge Realacci prevede l’istituzione di unper la valorizzazione dei piccoli Comuni. Fondo che però ora potrebbe essere rimesso in discussione o assorbito da stanziamenti ben più consistenti.Dal 2017 ad oggi, infatti, lo scenario è radicalmente cambiato: la pandemia ha riattivato l’interesse verso i piccoli borghi e le istituzioni hanno destinato nuove risorse a questi territori: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) destinaallo sviluppo economico e sociale dei piccoli borghi italiani.La strategia è stata anticipata qualche giorno fa dal ministro della Cultura, Dario Franceschini : “stiamo lavorando con le Regioni e l’Anci affinché si possano individuare dei siti, con determinate caratteristiche -- a cui attribuire una vocazione prevalente su cui lo Stato possa impiegare le risorse per interventi sul patrimonio pubblico e privato”.“Perintendo quella, ma anche quellao quellacome potrebbe essere una. Se funziona e si vede che un borgo condannato a crollare viene ripopolato e se la gente trova lavoro, quel borgo può diventare un modello” - ha spiegato il Ministro.Anche le Regioni riscoprono i piccoli borghi e mettono in atto azioni per rivitalizzarli. La Regione Piemonte, ad esempio, ha deciso di aiutare chi acquista o ristruttura una casaLa Regione Marche sta mettendo a punto, favorire il recupero e la riqualificazione conservativa del patrimonio edilizio, promuovere il turismo e il soggiorno in un contesto urbano di pregio a contatto con le comunità residenti.Il Lazio ha pubblicato un bando rivolto ai piccoli Comuni per il recupero di edifici e aree verdi, la realizzazione di percorsi pedonali e la valorizzazione degli spazi pubblici.L’Emilia Romagna stafinanziando il recupero di spazi urbani, strutture sanitarie, edifici storici e viabilità in 105 Comuni messi in difficoltà dalla pandemia.