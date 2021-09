Il Sistema MTR® di Metal.Ri al SAIE 2021

30/09/2021 -rinnova la partecipazione al– la fiera dedicata al mondo delle costruzioni – che torna alla Fiera del Levante di BariDurante questa importante manifestazione del settore, imprese, professionisti e associazioni si troveranno per confrontarsi sui principali temi legati alla, l’, l’e laIn un unico evento saranno presentate tutte le nuove tecnologie, i materiali più evoluti e le soluzioni utili per soddisfare le esigenze imposte dallePresso il, sarà possibile incontrare gliper ricevere una consulenza tecnica specializzata e scoprire come ilpuò essere impiegato nella realizzazione di qualsiasi tipologia di edificio, riducendo costi e tempi di esecuzione: Trave MTR® A : autoportante in fase di montaggio e getto dell’impalcato con fondello inferiore in acciaio;: da casserare e puntellare in fase di montaggio e getto dell’impalcato, priva di fondello inferiore e completamente annegata nel calcestruzzo gettato in opera; Trave MTR® C : autoportante in fase di montaggio e getto dell’impalcato con fondello inferiore in calcestruzzo; Software MTR® : applicativo software di calcolo dedicato alla progettazione delle Travi MTR® e implementato sullo specifico procedimento di produzione adottato dalla Metal.Ri.All’interno del programma del SAIE, Metal.Ri parteciperà attivamente proponendo il convegno “”, con la collaborazione di INFO.MTR e promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.L’incontro, che approfondirà i temi relativi alla progettazione strutturale con metodi e modelli di calcolo evoluti, si svolgeràdallenel Centro Congressi - Sala 3.Interverranno i rappresentanti delle singole realtà che partecipano allo sviluppo del processo innovativo:- Giuseppe Marano, ingegnere professore ordinario di Scienza delle Costruzioni del Politecnico di Torino;- Carlo Felice Ponzo, ingegnere professore associato responsabile del Laboratorio Prove Materiali e Strutture della Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata;- Giovanni Vitone, ingegnere project manager della software house INFO.MTR S.r.l.;- Giovanni Bufi, ingegnere componente del team di sviluppo della INFO.MTR S.r.l.;- Domenico De Palma, ingegnere progettista dell’ufficio tecnico della METAL.RI.