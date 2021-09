Isolmant in Tour Online: a settembre si riparte con la formazione

10/09/2021 - A settembre torna l’appuntamento con, il calendario digital di eventi formativi con cuiaccende i riflettori sull’per migliorare le competenze tecniche dei progettisti e dei professionisti del settore eDopo la pausa estiva, il tour di Isolmant riparte con un programma fitto di seminari e webinar online che affronteranno, fino a fine anno, le tematiche più attuali, in partnership con alcuni dei più importanti protagonisti del mondo dell’edilizia.Si partirà ilcon il primo appuntamento delche mira ad analizzare le strutture costruttive più frequenti e le modalità più innovative, con riferimento alla normativa e soprattutto alle richieste della committenza, tra sistema parete, sistema pavimento e progettazione acustica sostenibile.Il 14 settembre, in particolare, si parlerà di “mentre ilil focus si sposta su “”, per poi proseguire a ottobre con tre appuntamenti dedicati al sistema pavimento (il 5, il 12 e il 19) e un ultimo appuntamento dedicato alla progettazione sostenibile (il 26 ottobre).con analisi dell’integrazione tra nuove tecnologie costruttive, isolamento acustico, efficienza energetica, risanamento e comfort acustico, sarà invece il tema principe di tre webinar in programma rispettivamente iltutti organizzati con eLearningonWeb e conper periti, ingegneri e geometri.Ilandrà online il webinar, organizzato in collaborazione con Abitare A+ e con riconoscimento di crediti per periti, ingegneri, geometri e architetti, dedicato a tutti i professionisti che vogliono scoprire e approfondire le soluzioni tecnologiche ideali per la realizzazione di pacchetti prestazionali a basso spessore. L’appuntamento sarà poi replicato il 14 ottobre.è invece il titolo del convegno online: un pomeriggio formativo che esamina l’attuale situazione normativa in materia di efficienza energetica e isolamento acustico tra prescrizioni di legge, soluzioni innovative e le reali esigenze di comfort abitativo negli edifici nuovi e ristrutturati, con particolare attenzione alle normative locali della regione Liguria a cui è dedicato l’appuntamento.Nel programma di Isolmant in Tour Online ci saranno anche diversi appuntamenti dedicati alla, con un programma di formazione che incrocia appuntamenti più tecnici con momenti più ad ampio respiro dedicati all’estetica e al design, con approfondimento di case study specifiche.Già fissato peril webinar “”, organizzato in collaborazione con eLearningonWeb e conper periti, ingegneri e geometri, mentre per aggiornamenti sugli altri appuntamenti in fase di organizzazione è possibile consultare il sito www.isolspace.it.Per informazioni dettagliate sui programmi, sulle modalità di partecipazione e sugli eventuali crediti formativi rilasciati consultare la, a questo link: https://www.isolmant.com/it/isolmag/eventi/.