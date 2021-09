Isoplam è partner di ‘6 Insuperabile’, la manifestazione in favore dell’inclusività

22/09/2021 - “Lo sport ride in faccia a ogni tipo di discriminazione(Nelson Mandela): è lo slogan dila manifestazione benefica che si svolgerà a Possagno (Treviso)L’evento, organizzato dall’associazione Ex allievi Cavanis di Possagno e da Brombal Luxury Metal Windows and Doors con la fattiva collaborazione dell’associazione Sporting Altamarca, punta atra persone dalle diverse abilità, partendo dall’ambito sportivo per arrivare alla quotidianità.Un impegno che coinvolge istituzioni, scuola, sport, politica e imprenditoria, con l’obiettivo finale diin ogni ambito. Per questo anche, realtà di riferimento nelle pavimentazioni e nei rivestimenti continui, ha scelto di sostenere la manifestazione: perché anche il mondo della progettazione può fare la differenza quando si parla di integrazione e accessibilità.“Abbiamo aderito all’iniziativa 6 Insuperabile con grande entusiasmo – commenta– e condividiamo pienamente il proposito di sensibilizzare e generare conoscenza sul valore dell’inclusività. Il concetto di progettazione accessibile è parte integrante della nostra realtà imprenditoriale: da sempre ci impegniamo a sviluppare soluzioni che contribuiscano ad abbattere le barriere architettoniche per rendere ogni ambiente facilmente fruibile da chiunque, sia esso un anziano, un bambino o una persona con difficoltà motorie. I nostri cementi creativi, infatti, danno vita a superfici prive di fughe, profili di raccordo o dislivelli: in questo modo la continuità tra gli spazi non diventa solo percettibile dal punto di vista estetico, ma anche perfettamente accessibile”.Creato con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso, l’evento 6 Insuperabile si aprirà, una cena con Chef stellati e artisti con disabilità organizzata per raccogliere fondi a favore delle associazioni del territorio.con la presenza del Ministro per le disabilità Erika Stefani e di molti atleti olimpici e paralimpici di ritorno da Tokyo.La manifestazione si concluderà, una giornata in cui le associazioni del Comitato Italiano Paralimpico del Veneto presenteranno le loro attività sportive e coinvolgeranno oltre 400 atleti. Per l’occasionetramite staffetta della Polizia Stradale, inaugurando così la Giornata Provinciale Paralimpica.