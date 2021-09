Piva Group, i serramenti in alluminio sposano il fascino del tufo

15/09/2021 - Recuperare un edificio spesso s’intreccia anche con il recuperare un pezzo delle nostre origini, luoghi ricchi di storie di famiglia e fortemente legati all’identità architettonica del territorio che li ospita, quindi per poterli valorizzare occorre ristrutturare con rispetto, comprendendone le caratteristiche e la storia., nella suggestiva Puglia, terra caratterizzata dal verde degli uliveti, dal blu del mare e dal bianco delle architetture in tufo.con a capoche ha valorizzato il patrimonio edile pugliese riqualificandone non solo gli spazi interni, ma anche la facciata. I lay-out degli spazi interni sono stati ridisegnati sul preesistente impianto, recuperando anche alcuni elementi originari, tra cui archi in tufo, elementi in pietra e murature portanti.L’intervento sugli esterni, sempre nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio, ha riguardato sia l’involucro murario sia le parti finestrate. Per le parti finestrate,, in collaborazione con l’impresa appaltatrice, l’impresa subappaltatrice installatriceha scelto di installare serramenti in alluminio a taglio termico, serramenti realizzati su disegno, tenendo conto sia della diversa conformazione delle forometrie di facciata sia dell’esigenze di apertura.I serramenti in alluminio a taglio termico scelti, sono stati prodotti dacon il. Un sistema con cui è possibile realizzare porte e finestre ad apertura interna ed esterna in grado di combinare un elevato isolamento termico ad un design inconfondibilepresentache richiamano il design dei serramenti in acciaio, ideali per la progettazione di architetture moderne o per interventi di ristrutturazione, c’è anche l’aver, Il rifacimento di tutti gli impianti è stato improntato sulla sostenibilità ambientale e sul contenimento dei consumi energetici, installando pompe di calore di ultima generazione, impianti elettrici smart, isolamento ad igloo per evitare l’umidità di risalita ed isolamento a cappotto su tutte le pareti esterne verticali e orizzontali, il tutto senza alterare l’identità dell’immobile.Anche la facciata in tufo bianco, caratteristica dei borghi pugliesi, è stata oggetto di intervento di recupero e di ripristino grazie alla pulizia e alla tinteggiatura naturale delle superfici, prestando particolare attenzione a