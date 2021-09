RÖFIX al Salone del restauro a Bari

02/09/2021 -partecipa al SALONE INTERNAZIONALE DEL RESTAURO “IN TOUR” a Bari all’interno dello spazio Assorestauro nel Nuovo Padiglione, presso lo stand A1 dal 1 al 3 settembre 2021 presso la Fiera del Levante.Il più importante e noto evento fieristico dedicato ai beni culturali e ambientali si svolge quest’anno in Puglia, con la modalità mista “live&digital”: in presenza e con il supporto di una piattaforma digitale, per permettere di raggiungere contatti interessanti che non possono essere presenti fisicamente.RESTAURO IN TOUR si svolge durante la 3° RESTORATION WEEK organizzata da Agenzia ICE in collaborazione con Assorestauro, dal 30 agosto al 4 settembre, animata da incontri dal vivo e presentazioni online visitando i principali cantieri e progetti dedicati al restauro.RÖFIX porta a Bari una gamma restauro e riqualificazione ad alto contenuto tecnico, con materiali largamente scelti, utilizzati e apprezzati per interventi complessi e delicati, riqualificazioni di qualità e restauri di edifici sotto tutela. I materiali a base calce naturalmente fanno parte di questo settore, con una gamma dedicata e specializzata che propone decine di soluzioni ad hoc.